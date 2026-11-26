La futura normativa se plantea con el objetivo de simplificar la regulación actual. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón prepara el inicio de los trámites para elaborar una nueva Ley de Agricultura Profesional, con la que se pretende sustituir la actual Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón.

La futura normativa se plantea con el objetivo de simplificar la regulación actual y revisar aquellos requisitos administrativos que dificultan la actividad diaria de los agricultores y ganaderos, especialmente de quienes se dedican profesionalmente al sector.

Entre las principales cuestiones que se quieren abordar figura la reducción de las cargas burocráticas y la revisión de determinados procedimientos que afectan a la gestión, modernización y ampliación de las explotaciones agrarias.

La propuesta pretende prestar especial atención a los agricultores y ganaderos profesionales y, en particular, a los agricultores a título principal, teniendo en cuenta las necesidades de quienes encuentran en la actividad agraria su principal medio de vida.

INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL CAMPO

El relevo generacional, una de las principales preocupaciones del sector agrario aragonés, será también uno de los ejes fundamentales de la nueva ley.

La futura norma buscará mejorar las condiciones para la incorporación de nuevos profesionales a la agricultura y la ganadería, tanto de quienes deciden poner en marcha su propia explotación como de aquellos jóvenes que quieren continuar con la actividad familiar. En definitiva, de quienes deciden hacer del campo su forma de vida.

En este sentido, se plantea revisar las exigencias administrativas que pueden dificultar el inicio de la actividad y el desarrollo de nuevos proyectos, con especial atención a las necesidades de las explotaciones profesionales.

Todo ello se plantea con el objetivo de favorecer el acceso a la actividad agraria y contribuir al desarrollo de proyectos profesionales viables.

PRIMEROS PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA NUEVA LEY

El Departamento tiene previsto iniciar formalmente la elaboración de la nueva ley con la correspondiente orden de inicio, que dará paso a los siguientes trámites administrativos.Entre ellos se encuentra la consulta pública previa, que permitirá recoger las opiniones y propuestas de agricultores, ganaderos, organizaciones profesionales agrarias y otras personas o entidades interesadas antes de redactar el anteproyecto de ley.

Esta consulta se realizará a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, donde se publicará la información sobre la iniciativa y se habilitará el correspondiente plazo para presentar aportaciones.

Una vez finalizada esta fase, las contribuciones recibidas podrán tenerse en cuenta durante la elaboración del anteproyecto, que deberá continuar posteriormente su tramitación administrativa y jurídica.

La nueva Ley de Agricultura Profesional se encuentra, por tanto, en una fase inicial de preparación.

Su contenido concreto deberá definirse a lo largo del procedimiento y, para su aprobación definitiva, tendrá que superar la tramitación parlamentaria correspondiente.