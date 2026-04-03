Una de las águilas de Bonelli liberadas en Aragón inicia la reproducción en Guara (Huesca)

Un águila de Bonelli en pleno vuelo. - SERGIO DE LA FUENTE

HUESCA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una de las águilas de Bonelli liberadas en Aragón ha comenzado a criar por primera vez en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en Huesca. Se trata de la hembra Buera, liberada en 2023, que ha iniciado la incubación junto a un macho silvestre, lo que supone un hito en el proyecto de recuperación de esta especie amenazada en la comunidad autónoma.

Este avance se enmarca en el proyecto Bonelli Aragón, impulsado desde 2022 para reforzar la población de esta rapaz, catalogada en peligro de extinción.

La iniciativa se desarrolla en la sierra de Guara gracias a la colaboración entre el Gobierno de Aragón, la empresa Repsol y la asociación conservacionista GREFA.

La pareja formada por Buera y el macho Boreal ha iniciado la incubación en el entorno del parque natural, dentro de la comarca del Somontano de Barbastro, consolidando uno de los principales objetivos del proyecto: lograr la reproducción de ejemplares liberados en el medio natural.

Desde el inicio del programa se han liberado 34 águilas de Bonelli en la sierra de Guara mediante la técnica de "hacking", que incluye un periodo previo de aclimatación en un recinto adaptado antes de su suelta. Todos los ejemplares cuentan con dispositivos GPS que permiten realizar un seguimiento detallado de sus movimientos y evolución.

Gracias a estas actuaciones, ya se han formado dos parejas territoriales en la provincia de Huesca. Una de ellas está integrada por ejemplares liberados en el propio proyecto, mientras que la otra, la que ahora ha iniciado la incubación, combina un ejemplar liberado con otro silvestre. El proyecto ha permitido incorporar un total de 40 ejemplares desde su puesta en marcha, de los cuales actualmente sobreviven 24.

PAREJAS NUEVAS

Las principales causas de mortalidad detectadas han sido la electrocución en tendidos eléctricos y la interacción con otras rapaces, lo que pone de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta la especie en su recuperación.

La reintroducción del águila de Bonelli en Aragón responde a la fuerte regresión que ha sufrido la especie desde la década de los años ochenta, especialmente en la provincia de Huesca, donde su desaparición suponía un riesgo elevado.

Este proyecto se suma a otras iniciativas desarrolladas en distintos territorios que han permitido la formación de más de 45 nuevas parejas en Europa en los últimos años.