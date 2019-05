Alberto Garzón (IU) urge a "revertir el proceso de desigualdad creciente"

Publicado 19/05/2019 21:06:32 CET

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha urgido este domingo a "revertir el proceso de desigualdad creciente" y a luchar contra la precariedad. Ha protagonizado el mitin central de IU Aragón en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

Ha alertado contra la normalización de la precariedad, que proviene de las "políticas de clase", en alusión al escaso crecimiento de los salarios en los últimos años mientras que los beneficios empresariales "se han disparado", animando a "revertir todo eso", el "proceso de desigualdad creciente".

Ha defendido "el instinto de clase", rechazando la propuesta de que gobiernen PSOE y Cs o el PSOE en solitario. Se ha preguntado cuánto cobra la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, afirmando que cobra 29.000 euros al día "solo por ser presidenta del Santander", añadiendo que "cuando dice que lo mejor es que no haya ningún rojo acercándose al Gobierno yo ya sé por dónde hay que ir".

Ha celebrado que "hemos conseguido frenar a las derechas reaccionarias", pero ha pedido "que nadie se relaje" porque el domingo se celebrarán las eleccones. También ha dicho que "no valen los Gobiernos con Cs, que son Gobiernos de derechas".

Alberto Garzón ha defendido la sanidad y la educación públicas y los servicios públicos "para construir un nivel de vida digno", aseverando que "estamos por el lado de los derechos humanos". Ha pedido que se sienten ante los bancos "gente honesta que defiende lo público, indicando que "hay líneas rojas inadmisibles". Ha observado que "los barrios ricos votan mucho más que los barrios pobres".

"Frente a la corrupción de Bárcenas y la Gürtel hay otra igualmente peligrosa, la corrupción legal, que es privatizar, es la transferencia de dinero público a manos privadas", ha afirmado, animando a revertir las privatizaciones. "Se han privatizado empresas con la excusa de la UE", ha lamentado Garzón, criticando la privatización de Endesa, que después ha sido comprada por la italiana Enel.

"Quieren que normalicemos la precariedad", ha recalcado Alberto Garzón, quien ha recomendado derogar las reformas laborales, que "no buscaban crear empleo", sino ""bajar salarios" porque los promotores creían conveniente que "donde había un trabajo de 1.400 euros hubiera dos de 700 euros", liberalizando "la explotación de la clase trabajadora" para caminar a "una España cada vez más regresiva". Ha criticado la Ley Mordaza, proclamando que "si la sociedad civil se organiza el miedo cambia de bando".

"Hay motivos de sobra para que nos sintamos orgullosos del trabajo realizado y mantener la presencia de IU en el Parlamento y Santisteve siga siendo el alcalde de Zaragoza, la mejor de las opciones", ha dicho Garzón observando que las candidaturas de IU cuentan con el apoyo de "la militancia organizada", no de las grandes corporaciones.

COHERENCIA

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, ha manifestado su apoyo a las causas saharaui y palestina y la de "todos aquellos pueblos que luchan", emplazando también a luchar contra la violencia machista.

Sanz ha defendido las confluencias, celebrando que la dirección de IU apoye este proceso y afirmando que "esta es una organización coherente en todos y cada uno de los lugares". Ha apostado por intervenir en la economía "en favor de los sencillos" con un cambio del modelo productivo en pro de un "Aragón feminista, sostenible y con derechos".

El candidato de IU ha dicho que la coalición "no se arredra ante los poderosos" y ha reconocido el trabajo realizado por todas los cargos públicos que se retiran de las instituciones, como Pablo Muñoz, Patricia Luquin y Arantza Gracia, indicando que "no es sencillo estar a la altura de muchos de vosotros".

Para Álvaro Sanz, los ciudadanos no deben votar "copias", ni tampoco a "aquellos que no han apostado por la unidad", lamentando que "hay gente que ha elegido otra cosa". "No anteponemos moderación cuando lo que tenemos delante requiere una respuesta", en alusión a la desigualdad, advirtiendo de que "nos jugamos ser capaces de tener instituciones a la altura" de colectivos como los precarios porque "hoy Aragón es mucho más desigual que hace cuatro años".

"La crisis ha dejado nuevas necesidades", ha avisado Sanz, subrayando que solo se ha recuperado el 46 por ciento del empleo perdido durante la crisis y que el 78 por ciento del empleo temporal tiene rostro de mujer, y muchos trabajadores cobran menos de 1.000 euros.

El candidato ha lanzado un mensaje a "las derechas reaccionarias" diciendo que "nos vais a tener enfrente" y ha criticado al PSOE, "que se conforma con este Aragón cada vez más desigual, que cierra comercios y abre centros comerciales, de macrogranjas, que no nos va a resolver los problemas a los de abajo". "Queremos que los ricos aporten lo que tienen que aportar porque se están yendo de rositas", ha proclamado, animando a "poner a raya a ese PSOE".

Ha reivindicado las leyes de igualdad y de memoria histórica, urgiendo a desarrollarlas hasta "las últimas consecuencias" y a tomar medidas en sanidad y educación públicas, lo que exige "que IU esté presente".

PERIFERIA

La candidata al Parlamento Europeo Sira Rego ha lamentado "que se ha consolidado la Europa de las concertinas, que ha convertido el Mediterráneo en un mar de muerte" y ha criticado que la UE destine dos millones de euros a pagar a los guardacostas. "Se ha consolidado que España sea la periferia de la periferia" porque "nos ha tocado el sol, la pandereta y el ladrillo" que ha creado "un mercado de trabajo precario que ha generado la figura de la trabajadora y el trabajador pobre", una política que "también se decide en Europa".

"La Europa neoliberal pare de nuevo el monstruo del fascismo", ha advertido, insistiendo en que "esto puede ser otra cosa y lo vamos a pelear" para crear "una Europa diferente, ecologista, feminista, que no deje a nadie atrás, que no genere recortes, precariedad ni vulnerabilidad", producidas por "la receta neoliberal".

Ha defendido una PAC "que deje de subvencionar a la familia de Cañete y Alba" para subvencionar "a quien produce y con su esfuerzo saca adelante la producción agraria de nuestro país". Ha rechazado la OTAN y ha dicho no a "un mundo militarizado".

CONFLUENCIA

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve (ZEC) ha celebrado la apuesta de IU por las confluencias y ha destacado su "generosidad, visión estratégica", indicando que ZEC es "un nuevo espacio de confluencia" basado en "la pluralidad, la diversidad" y en que "la inteligencia colectiva es nuestro gran valor" frente a "la democracia representativa", que ha opuesto a la "participativa".

El Gobierno de ZEC "ha sido un ejemplo de gobierno del cambio" resistiendo "los embates que han pretendido tumbarnos" en poco tiempo, pero "no saben que venimos de luchas de cientos de años y que representamos los valores republicanos" y la revocabilidad, la rendición de cuentas, y "ahora estamos recogiendo el fruto".

Ha pedido a todos que no hagan "ni caso" a las encuestas, proclamando que "somos gente del pueblo, de los barrios", añadiendo que "somos el único dique de contención contra las tres derechas", mencionando a Vox y preguntándose "si los tolerantes tienen que aguantar a los intolerantes", tras lo que ha emplazado a "frenar a la ultraderecha, como se logró con la Constitución de los claveles de Portugal".

"Algunos han jugado a tratarnos como enemigos", pero "en política no hay enemigos, hay adversarios". "Desgraciadamente el primero fue el PSOE y es triste porque la militancia y los votantes son de izquierdas y no son gente de izquierdas, no son gente de aparato", ha continuado.

Santisteve ha recordado que Zaragoza ha sido, tres años consecutivos, la ciudad con mayor inversión social, "qué mal les sabía a algunos". Ha destacado la inversión de 1,5 millones para luchar contra el hambre infantil. "El cambio es irreversible", ha zanjado.