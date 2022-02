Alberto Izquierdo (PAR): "Si las autovías las hiciéramos desde Aragón, no estaríamos 20 años pidiéndolas"

TERUEL, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha asegurado que si las autovías "las hiciéramos desde Aragón, no estaríamos 20 años pidiéndolas", al tiempo que ha manifestado que la "cruzada" del Partido Popular de la A-40 "no se la cree nadie".

En una nota de prensa, ha criticado que los 'populares' reclamen al PSOE que reactive el proyecto de la autovía, "cuando ellos no hicieron nada para impulsarlo cuando estaban en el Gobierno de España".

Izquierdo ha reprochado que los políticos de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados "reivindiquen estas infraestructuras en Teruel y Cuenca, cuando no gobiernan, pero luego los diputados nacionales no hacen nada en el Parlamento o en los ministerios" para sacarlos adelante.

A su entender, tienen un discurso "de cara a la galería, pero ninguno puede presumir porque cuando han tenido capacidad de llevar el proyecto adelante, no lo han hecho".

Izquierdo se ha mostrado escéptico sobre el futuro de la A-40 ya que los grandes proyectos que se han puesto en marcha, como Motorland, Dinópolis, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) o las estaciones de esquí, han sido posibles porque "se han diseñado y peleado desde aquí, y con el empuje del Partido Aragonés, que no debe rendir pleitesía ante ningún dirigente nacional".

Izquierdo ha instado a las formaciones con representación en el Congreso --PSOE, PP y Teruel Existe-- que hagan "política de verdad" y lleven las reivindicaciones de los turolenses a quienes toman las decisiones y no solo pretendan "salir en la foto" porque las reuniones "no sirven para nada si luego no se demuestran en el Boletín Oficial del Estado".