El vicesecretario general de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal; la candidata al Congreso, Rocío Dívar; el presidente del PP de Zaragoza provincia, Ramón Celma; y Javier Campoy. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha prometido este martes, 24 de noviembre, que este partido derogará "inmeditamente" el Real Decreto que regula los centros de datos, si gobierna Alberto Núñez Feijóo tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Una de las primeras medidas que tomaría el Gobierno de Núñez Feijóo es derogar el Real Decreto y sustituirlo por otro que garantice la sostenibilidad de los centros de datos, pero no impida su implantación en Aragón y en el resto de España" porque el Real Decreto actual "nos está aislando del resto del mundo y está impidiendo el desarrollo de las nuevas tecnologías", ha afirmado Nadal en rueda de prensa.

"Vamos a hacer un esfuerzo, a la mayor brevedad posible, en el sistema eléctrico" porque el Gobierno de Pedro Sánchez "ha infrainvertido en la infraestructura eléctrica, como en las demás infraestructuras", lo que a Aragón "le hace un especial daño teniendo en cuenta que es un centro de atracción de nuevas tecnologías, de centros de datos".

La respuesta del Ejecutivo de Sánchez ante la falta de inversión ha sido la aprobación del mencionado Real Decreto, que "en la práctica prohíbe los centros de datos" en Aragón, aunque a la vez permite que el proyecto de la gigafactoría de datos de Tarragona no cumpla los requisitos recogidos en esta norma, tampoco los centros de datos asociados al Ministerio de Defensa, "los que afectan al propio Gobierno".

Además, ha garantizado Nadal, el Ejecutivo de Núñez Feijóo será "proindustrial" y bajará el coste de la electricidad, ya que la factura eléctrica se ha encarecido en más de 6.000 millones de euros, lo que "hace un daño muy directo a todo el sector industrial español y aragonés".

El PP quiere que avance el sector del automóvil, ha enfatizado Nadal, quien se ha quejado de que el Gobierno de Sánchez ha votado en contra de todas las flexibilizaciones que se han votado en Bruselas para propiciar "un ritmo adecuado en la descarbonización", mientras que el Gobierno del PP mantiene "un diálogo permanente con el sector" para convertirlo es "una de las puntas de lanza del crecimiento económico e industrial español".

Además, ha continuado el dirigente del PP, este partido es consciente de las dificultades que atraviesan los agricultores. "El Partido Popular va a garantizar siempre la Política Agraria Común (PAC), que Sánchez no está defendiendo en Bruselas", sino que "la está sacrificando".

Los populares quieren que los agricultores españoles trabajen con las mismas condiciones que se exigen a los productos importados y que se permita una "desregulación" de la normativa nacional y comunitaria.

"En definitiva, el objetivo es que los españoles puedan vivir mejor de su esfuerzo, que el esfuerzo merezca la pena, y para ello, la gestión óptima del gasto público y la reducción de impuestos, especialmente a las familias con hijos, son absolutamente claves".

"El problema de fondo es que necesitamos inversiones en la red, que haríamos con un plan de choque en los primeros 18 meses" de gobierno.

PRECIOS E IMPUESTOS

Ha pronosticado que Feijóo tendrá la confianza de los españoles el 29N y ha pedido que se mida su gestión por tres criterios: "Que los españoles tengan la sensación de que pueden llegar a fin de mes y los precios y los impuestos no les comen el salario y que después de cuatro años de trabajo, ahorro e inversión el salario es más alto y pueden comprar más de lo que compraban al principio".

También que la situación en el mercado de la vivienda haya cambiado de manera radical", volviendo a convertir España en "un país de pequeños propietarios", de forma que "los jóvenes puedan hacer lo que hicieron sus padres y abuelos, ahorrar para comprar una vivienda y poderse ir del hogar paterno a una edad razonable" y, por último, "que los españoles pierdan el miedo a coger el tren".

El objetivo es que haya "una fuerte inversión en infraestructuras" para que todos los déficits de inversión que se han producido estos últimos años "se empiecen a resolver" y "empiece a cambiar la situación" tanto de las carreteras como del ferrocarril, del agua y de la electricidad, ha dicho Nadal.

"Aragón tiene un enorme potencial, lo ha demostrado a lo largo de toda su historia, y las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón son la antesala de lo que será el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa", ha avanzado Nadal, convencido de que así "cambiarían muchas cosas".

Ha dado por seguro que, si Feijóo gobierna, "el sistema de financiación autonómica no se va a determinar por un acuerdo entre el PSOE y ERC, sino que se hará un acuerdo entre todos los españoles" implementando "una financiación justa y equilibrada para garantizar la educación, la sanidad y los servicios sociales en todas las esquinas de España".

"Aragón tendrá su sitio en la mesa, como todas las demás comunidades autónomas, a la hora de negociar, discutir y acordar el sistema de financiación autonómica".

Los populares "vamos a dirigir el gasto público hacia lo importante, no para mantenerse en el poder, como ha hecho este Gobierno; no a comprar votos en el Congreso de los Diputados, no a pactar con partidos independentistas para mantenerse en La Moncloa", ha continuado Nadal.

Ha prometido que el Gobierno de España de Feijóo invertirá 300.000 millones de euros en 10 años en infraestructuras, por ejemplo en los embalses pendientes en Aragón, que "llevan prometidos décadas y no se han terminado", así como "las carreteras que están sin acabar".

Otra iniciativa es la puesta en marcha de "un tren de alta frecuencia" entre Zaragoza y Huesca "que sea capaz de resolver el problema de conexión entre las dos ciudades".

MODELO ENERGÉTICO

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar, ha afirmado que el modelo energético del PSOE "es un modelo fracasado" y se resume en "el apagón, algo que solamente ha pasado en dos países, en Cuba y en el nuestro", comentando que "todavía nadie nos ha explicado por qué lo sufrimos y tampoco está nadie en condiciones de garantizarnos que no vaya a volver a ocurrir".

En materia de política energética, Dívar ha prometido "que los mejores sean los que se encarguen de gestionar los servicios públicos", criticando la gestión de la exministra socialista Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica Española.

Además, Dívar ha rechazado el Real Decreto de centros de datos preguntando "por qué lo que vale para Cataluña no vale para Aragón" y "por qué puede haber una gigafactoría de inteligencia artificial en Tarragona y se dificultan los proyectos y el desarrollo de los centros de datos y otras inversiones en nuestra comunidad autónoma", convencida de que "esto va a cambiar el próximo 29 de noviembre".

Ha prometido que el PP planificará la conexión eléctrica en seis meses, desbloqueará el acceso a la red, establecerá una tarifa energética para agricultores y ganaderos adaptada a las campañas agrícolas y extenderá la vida útil de las centrales nucleares. También reducirán la carga fiscal del recibo de la luz de las familias.

El presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha destacado que Aragón vive un momento de "incertidumbre" ante "el último ataque" del Gobierno de España de Pedro Sánchez a las inversiones.