Alcalde de Alcalá de Moncayo: "No se ha dejado de buscar a Alejandro en ningún momento. La gente estaba muy implicada"

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Alcalá de Moncayo, localidad de la que era natural Alejandro Aranda, desaparecido desde el pasado 23 de marzo, han recibido la noticia del hallazgo de su cadáver a orillas del río Pisuerga, en Valladolid, con "pena y tristeza", tras dos semanas en las que se han organizado batidas para buscarle por la ciudad castellanoleonesa.

El alcalde del municipio, ubicado en la Comarca de Tarazona y el Moncayo, Jesús Melero, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de un pueblo pequeño "en el que nos conocemos todos" y "no se ha dejado de buscarle en ningún momento", tanto es así que en los dos últimos fines de semana han salido autobuses con voluntarios en dirección a Valladolid, así como coches particulares, para dar con él.

"La gente ha estado muy implicada y preguntaba", ha reconocido Melero, quien ha mantenido contacto diario con la familia de Alejandro Aranda. Desde que se ha conocido la noticia de la localización del cuerpo sin vida del joven, "no he hablado con ellos, porque si su padre ya se emocionaba estos días, no me puedo imaginar cómo será ahora".

Jesús Melero ha contado que en las últimas semanas ha sido los jueves por la tarde cuando se comenzaba a preparar la partida del fin de semana a Valladolid, aunque "esta mañana en el bar --del pueblo-- ya estaban preparando coches particulares para ir".

Acerca de la posibilidad de convocar algún acto de homenaje en recuerdo de Alejandro Aranda en la localidad de Alcalá de Moncayo, el alcalde ha señalado que en el Ayuntamiento "todavía no hemos decidido nada", al menos "hasta que hablemos con la familia".

HALLADO EL CUERPO EN EL PISUERGA

Los bomberos de Valladolid han localizado en el mediodía de este jueves, en el río Pisuerga, a la altura del Puente Juan de Austria, en las inmediaciones del embarcadero del Museo de la Ciencia de Valladolid el cadáver del historiador Alejandro Aranda.

El joven zaragozano trabajaba como guía del Imserso, motivo por el cual llegó a Valladolid en la mañana del domingo 23 de marzo para acompañar a un grupo en una excursión. Era su primera visita a la ciudad. Se hospedó en el Hotel Olid y, según algunos testigos, por la tarde parecía alterado, aunque sin mostrar signos de agresividad.

Esa misma noche abandonó el hotel y, desde entonces, no se ha tenido noticia de él. Su teléfono móvil quedó en la habitación y su maleta fue encontrada en la calle San Quirce, cerca del Museo Nacional de Escultura. El entorno de Alejandro Aranda explicó entonces que el joven sufría esquizofrenia y que podría haber dejado de tomar la medicación.