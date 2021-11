El alcalde de Zaragoza indica que "a día de hoy no es legalmente viable" construir viviendas en la Expo

ZARAGOZA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que le ha llamado la atención la propuesta realizada este miércoles por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, de construir unas 500 viviendas destinadas a alquiler a jóvenes en los llamados 'cacahuetes' de la zona Expo, ya que "a día de hoy no es legalmente viable" y no está recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Azcón ha apuntado que se ha enterado de la intención del presidente de construir viviendas en la Expo en el debate de hoy. "El

el Plan General de Ordenación Urbana no recoge el uso residencial, . hoy no se pueden hacer viviendas en la Expo", ha apuntado el regidor.

No obstante, "estaremos dispuestos, como siempre, a hablar con el Gobierno de Aragón para colaborar en aquellas cuestiones que podamos en política de vivienda", pero ha reiterado que la propuesta que ha hecho Lambán no es posible: "A día de hoy no es legalmente viable, todo lo que tiene que ver con el meandro de Ranillas tiene un problema, y es que es inundable y en su momento no se hizo una previsión de usos residenciales y creo recordar que una de las razones fue esa".

Azcón ha mencionado que el Ayuntamiento está construyendo 136 viviendas, hace diez años que no se construían viviendas en esta ciudad", y "si el Gobierno de Aragón también se incorpora a la construcción de viviendas para los jóvenes siempre va a ser bien recibido, vamos a colaborar".

El presidente aragonés también ha considerado durante su intervención que se pueden construir al menos otras 300 viviendas en los suelos del centro Buen Pastor, en Valdefierro. En este caso, el alcalde ha valorado que "se puede llegar a un acuerdo".