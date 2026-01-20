La alcaldesa de Zaragoza pide "no bajar la guardia frente al fanatismo" en el 81 aniversario de la liberación Auschwitz

Conmemoración del 81 aniversario del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el cementerio de Torrero - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "decisivo" el recordar que "ninguna sociedad está definitivamente protegida de la sinrazón si baja la guardia frente al fanatismo" con motivo de la conmemoración del 81 aniversario del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el 27 de enero

Esta fecha coincide con la liberación del campo de concentración y exterminio nazi alemán de Auschwitz-Birkenau (Polonia), que ocurrió tal fecha como hoy de 1945 por el ejército rojo, donde fueron asesinados 1,1 millones de personas entre judíos, disidentes políticos, homosexuales y gitanos y otras minorías étnicas.

Asimismo, se homenajea al aragonés que fue diplomático en la embajada de España en Budapest, Ángel Sanz Briz, quien ayudó a escapar del exterminio nazi a más de 5.000 judíos.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que todo los años rinde tributo a estas víctimas, ha querido adelantar la celebración unos días para recordar su sufrimiento y sobre todo para renovar el compromiso que "no admite fatiga y que mantiene viva su voz como dique frente al totalitarismo, al racismo y a los genocidios", ha expresado Chueca.

Esta conmemoración ha coincidido con el accidente ferroviario hace menos de 48 horas en las inmediaciones de Adamuz (Córdoba) por lo que se ha guardado un minuto de silencio en señal de respeto a las decenas de víctimas.

"Aunque no sea el 27 de enero no queremos modificar ni un milímetro el sentido de lo que nos convoca de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, del horror planificado y ejecutado por el nazismo. Queremos recordar el sacrificio de las víctimas, queremos recordar sus nombres, sus rostros, sus historias personales. Cumplimos el mandato de los supervivientes que se impusieron a sí mismos el deber de contar", ha manifestado Chueca.

Al respecto, ha precisado que este deber de contar tiene que servir para perseguir a los culpables, para que la barbarie "no se convierta en rutina, ni en olvido, tampoco se relativice y sobre todo, lo más importante, para que nunca esta masacre vuelva a repetirse".

Hoy se cumplen 81 años desde aquella liberación Auschwitz, que "fue el infierno construido en la tierra", que ha calificado de "emblema del exterminio sistemático dirigido contra el pueblo judío, pero también contra el pueblo gitano, las personas con discapacidad, homosexuales o disidentes políticos, eslavos y creyentes de distintas religiones".

En total fueron más de 6 millones de personas las que fueron asesinadas y entre ellas también había miles de españoles perseguidos, deportados, esclavizados, torturados exterminados por un régimen que hizo de la "deshumanización una política de Estado", ha criticado.

FRAGILIDAD

Por eso, frente a la tumba de Sanz Briz, en el cementerio de Torrero, en Zaragoza, Chueca ha dicho que con este acto simbólico se recuerda a "quienes fueron borrados de su hogar, de su nombre y también de su condición humana y, sobre todo, recordar la fragilidad de la civilización cuando se normaliza el odio".

Con la presencia de Ángela Sanz Briz Quijano, una de las hija de Sanz Briz, la alcaldesa ha mostrado el "orgullo" de que este diplomático fuera zaragozano, que además recibió a título póstumo el título de Hijo Predilecto de la Ciudad porque su actuación en Budapest salvó miles de vidas judías en pleno apogeo del holocausto.

"Fue un héroe", ha resaltado, y por ello fue reconocido como Justo entre las Naciones, titulo que concede el Estado de Israel para distinguir a aquellos que sin ser judíos arriesgan su vida para ayudar a los perseguidos por el nazismo.

Chueca ha elogiado a Sanz Briz tanto por su carrera diplomática al servicio de España en diversos destinos, pero, sobre todo, por su "altura moral" porque "hizo lo que tenía que hacer cuando no era fácil y cuando lo más fácil era mirar a otro lado". "Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros existen personas capaces de elegir la conciencia frente al miedo", ha ensalzado.

Ha alertado de que el paso del tiempo "amenaza" con convertir la memoria en simplemente una fecha en el calendario, pero este acto "nos exige que no se haga de esta fecha una rutina, sino que se coja el testigo".

Coger el testigo significa --ha explicado-- seguir estudiando el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el holocausto con "rigor histórico", seguir divulgando los testimonios de quienes sufrieron aquel horror y también "seguir educando" a los jóvenes para que tengan un "absoluto rechazo" frente al racismo, al antisemitismo y los totalitarismos y estén siempre en la defensa de los valores democráticos", ha instado.

"Zaragoza --ha asegurado la alcaldesa-- quiere ser y debe ser una ciudad que reconoce la libertad, la tolerancia y la convivencia. Con el recuerdo de este episodio trágico, fortalecemos lo mejor de nosotros mismos, garantizamos que las nuevas generaciones entiendan que la dignidad humana no se negocia, que la democracia exige memoria, vigilancia y valentía cívica".

"ÁNGEL DE BUDAPEST"

El acto de recuerdo ha tenido lugar en la plaza que hace varios años se creó en el camposanto de Zaragoza en memoria de Sanz Briz, nacido en Zaragoza en 1910 y nombrado en 1966 "Justo entre las Naciones" por su trayectoria y su aportación a la humanidad salvando miles de vidas durante el Holocausto judío en Budapest.

Después de su fructífera carrera diplomática, en 1980, fallecía a los 69 años de edad en Roma, siendo Embajador de España ante la Santa Sede bajo el papado de Juan Pablo II. Sus restos descansan desde entonces en el cementerio de Torrero.

Ángel Sanz Briz, en 1944, fue nombrado responsable de la Embajada de España en Hungría poco después de la invasión del país por Hitler. A partir de ahí, se convertiría en el liberador de más de 5.000 judíos tras comprobar los asesinatos sumarios y deportaciones masivas que estaba realizando el gobierno nazi.

El llamado "Ángel de Budapest" consiguió salvar al mayor número de judíos expidiendo pasaportes españoles a sefardíes húngaros, alegando una ley derogada. Actuó en nombre de España sin el permiso de su Gobierno poniendo en serio peligro su carrera diplomática.

El Ayuntamiento de Zaragoza inauguró en 2022 un nuevo espacio ajardinado en el Cementerio de Torrero en memoria del diplomático aragonés. El diseño, realizado por Fundación Rey Ardid de la mano de la Unidad Técnica de Difusión Sociocultural de Cementerios de Zaragoza, se creó como un espacio abierto a la reflexión, al reposo, al descanso, donde los detalles florales y el arbolado cobran protagonismo. Allí se colocaron en 2022 las cenizas de Ángel Sanz Briz, en una ceremonia íntima y familiar.

Los restos del diplomático se exhumaron de la capilla familiar, se incineraron y la urna fue colocada en el nuevo espacio. Es ahí donde se celebra desde entonces este homenaje a la valentía y humanidad de este "Justo entre las Naciones", que también ostenta el título de "Hijo predilecto de Zaragoza".