La alcaldesa de Zaragoza visitará al mediodia el tanatorio de Ejea para despedir a Lambán

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visitará el tanatorio Cinco Villas de la localidad de Ejea para dar el último adiós al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Chueca se desplazará hasta la localidad natal de Lambán alrededor de las 11.45 horas. Le acompaña el consejero municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza.

Además, desde las 10.00 horas de este sábado las banderas situadas en los edificios municipales, en la plaza Aragón y plaza de España ondean a media asta durante los tres días declarados de luto oficial --hasta el 19 de agosto a las 10.00 horas-- por el fallecimiento del expresidente de Aragón, Javier Lambán.