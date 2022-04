El alcañizano José Gil recopila tres siglos y medio de Semana Santa la capital del Bajo Aragón.

La presentación del libro 'La Semana Santa de Alcañiz' inaugura las actividades de las Jornadas de la Ruta del Tambor y el Bombo

ALCAÑIZ (TERUEL), 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcañizano José Gil recopila cerca de tres siglos y medio de Semana Santa en la localidad turolense en su nuevo trabajo autoeditado, ' La Semana Santa de Alcañiz', que se ha presentado este viernes en el Teatro Municipal de la capital del Bajo Aragón.

"Hablamos del origen de nuestro color, el azul. De nuestros tambores y de cómo cada uno de los rincones de Alcañiz se fue comprometiendo con la celebración de la Semana Santa de la ciudad", una de las cunas de la tradición del Bajo Aragón que ya se ha convertido en Patrimonio Cultural de la Humanidad. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Jorge Abril, ha destacado en la presentación de dicha obra hasta qué punto la ciudad es germen fundamental de la Semana Santa de toda la zona.

Todo ese recorrido abarca el recopilatorio de José Gil, obra con portada azul celeste, como marca la tradición en la ciudad, en la que se acompaña una ilustración que muestra, sobre todo, multitud, "pues la Semana Santa de Alcañiz es, sobre todo, reunión multitudinaria de celebración y también de dolor".

De todo ello habla el autor en su recopilatorio, un volumen fruto de años de trabajo en el que se recoge la historia de esta celebración en Alcañiz, acompañadas las descripciones con la ilustración de una selección de fotografías.

Desde el Ayuntamiento alcañizano han destacado que el valor "fundamental" del libro de José Gil estriba en las "innumerables" curiosidades que se observan en esta secular tradición. Entre ellas, "las rompidas de hora, que no son más que el comienzo del horario en el que se permite tocar el tambor. Eso no significa que no se tocara a horas prohibidas", ha dicho el autor.

JORNADAS DE LA RUTA DEL TAMBOR Y EL BOMBO

La presentación da inicio oficial a las actividades vinculadas con la Semana Santa alcañizana, que tienen este fin de semana cita especial con las Jornadas de la Ruta del Tambor y el Bombo, que reunirán en la ciudad a grupos de toda la comarca y visitantes de numerosos lugares.

Este sábado es el pregón, al que seguirá la noche de toque libre con Rompida de la Hora. A partir de la semana que viene, los preparativos de la celebración de la propia Semana Santa, que se espera este año multitudinaria y con fervor renovado tras las restricciones de la pandemia.

De la misma manera, el acto celebrado este viernes en el Teatro Municipal forma parte también del ciclo 'Alcañiz Lee', uno de los hitos fundamentales del 'Cultura con Ñ', que pretende agrupar e impulsar toda la actividad cultural que acoge la capital del Bajo Aragón.

"Nos hemos propuesto unificar la voz de la literatura, la música, el arte y la tradición cultural de Alcañiz, de manera que el paraguas de una marca permita extender todo el volumen de actividades que aquí se celebran más allá no sólo de la comarca, sino de la propia Comunidad de Aragón", ha concluido el concejal Jorge Abril.