Alegría aboga por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se ha reunido con representantes de CADIS. - PSOE.

HUESCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata de esta formación a las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha abogado este viernes en Huesca por mejorar las condiciones laborales, económicas y de formación de las personas que trabajan en el sector de la dependencia, que en su mayoría son mujeres.

Asimismo, ha apostado por mejorar el plan de infraestructuras y por simplificar los trámites para solicitar ayudas sociales. Son los tres ejes sobre los que ha girado la reunión que esta mañana ha mantenido en Huesca Alegría con representantes de la Coordinadora de Asociaciones de personas con Discapacidad (CADIS).

En primer lugar ha trasladado su reconocimiento a todas las personas que trabajan en el sector de la discapacidad que "nos dan a todos una lección de vida". La primera propuesta que ha puesto sobre la mesa Alegría ha sido mejorar las condiciones laborales y la formación que reciben las mujeres que trabajan en este sector.

Ha dicho que "son trabajadoras que están cobrando el Salario Mínimo Interprofesional o 50 euros más y sinceramente a estas mujeres que trabajan de una forma tan vocacional hay que mejorar y reconocerlas en una subida salarial y en la mejora de formación".

Entiende que para ello es clave "un nuevo convenio autonómico ligado a un concierto social que asegure las mejoras de las condiciones laborales y económicas".

También se ha referido a las necesidades que existen en la discapacidad y que han ido cambiando con el tiempo. "Nada tienen que ver las realidades que nos encontramos a día de hoy en el año 2026 con la que nos encontrábamos hace 20 años".

En este punto, ha dicho que una de las necesidades que CADIS le ha planteado y que le parece "fundamental llevar a cabo" es un plan de mejora de las infraestructuras, porque "han quedado obsoletas y no atienden a las necesidades actuales":

El tercer punto tratado ha sido la simplificación administrativa a la hora de solicitar ayudas. "Como presidenta del Gobierno de Aragón trabajaré para la simplificación administrativa".

Alegría ha finalizado afirmando que "para poder mejorar las políticas públicas y los servicios sociales es fundamental seguir mejorando y aumentando los recursos y como, espero, próxima presidenta de Aragón mi prioridad es mejorar los derechos, los servicios públicos, lo que pasa por mejorar la educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales y las políticas públicas".