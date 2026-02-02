Alegría advierte de que el PP "da la espalda" a 290.000 pensionistas aragoneses al votar en contra de la revalorización

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón y secretaria general de los socialistas regionales, Pilar Alegría, en una mesa informativa en Delicias (Zaragoza). - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón y secretaria general de los socialistas regionales, Pilar Alegría, ha destacado el que Partido Popular " ha vuelto a dar la espalda a todos los pensionistas" en la última votación en el Congreso de los Diputados sobre la revalorización de las pensiones, lo que afecta a 10 millones de españoles y, entre ellos, a 290.000 aragoneses.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Zaragoza, Pilar Alegría ha defendido la apuesta del PSOE de revalorizar las pensiones por encima del 30% durante estos siete años al frente del Gobierno de España, mientras que el Partido Popular "se quedaba en el 0,25% cuando gobernaba".

En Aragón, ha comentado Alegría, "en el año 2018, una pensión media era aproximadamente de 1.100 euros y hoy supera los 1.500 euros".

Por ello, la candidata socialista ha trasladado a los pensionistas: "El PSOE, una vez más, va a trabajar como hemos hecho hasta ahora para conseguir que los pensionistas vean revalorizada su pensión, a pesar de que el Partido Popular, una vez más, haya votado en contra de los intereses de los pensionistas y en contra de la revalorización de las pensiones".

El Congreso tumbó el pasado martes, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la medida que autorizaba esa subida que estaba incluida en un decreto ómnibus junto con otras muchas medidas que no compartían.

