Alegría se compromete a consolidar los servicios públicos para garantizar oportunidades en los pueblos aragoneses

CALATAYUD (ZARAGOZA), 3 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado la consolidación de los servicios públicos para garantizar oportunidades a los vecinos que viven en los pueblos de la comunidad autónoma.

Alegría ha visitado este martes Calatayud, acompañada por el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, y otro candidatos, donde ha hablado de la importancia de los servicios y de los derechos públicos.

Frente a los dos años de recortes y privatizaciones de Azcón en Aragón, Pilar Alegría se ha mostrado convencida de que la ciudadanía tiene que ir a votar "con ilusión, con ganas y con mucha alegría".

Ha recordado que en los debates "no hemos escuchado de Azcón ni una sola propuesta para mejorar la vida de los aragoneses". Frente a la ausencia de propuestas, Pilar Alegría ha trasladado el modelo que quiere desarrollar desde la presidencia de Aragón, "fundamentalmente en sanidad, educación y vivienda públicas".

PROBLEMÁTICA EN LA ZONA DE CALATAYUD

En Calatayud, Pilar Alegría ha escuchado cómo los recortes y privatizaciones de Azcón afectan a los servicios públicos. Ha recordado su compromiso con la sanidad pública y en especial con aquellos vecinos y vecinas del medio rural "que tienen que desplazarse hasta el médico de cabecera y puedan hacerlo "con transporte público gratuito".

En materia educativa, ha resaltado su apuesta por una educación rural pública de calidad, sobre todo, "ante la falta de personal y auxiliares", algo que también afecta a la zona de Calatayud.

"Por tanto, mi compromiso con todos los aragoneses y todas las aragonesas es seguir trabajando a favor de los derechos y, sobre todo, consolidar esos servicios que garantizan oportunidades fundamentalmente a los vecinos que viven en los pueblos, como son los servicios públicos", ha dicho Alegría.

TRANSPORTE DE VIAJEROS

En otro orden de cosas, Alegría en su visita a Calatayud ha asegurado que si el 8 de febrero es elegida presidenta de Aragón, trabajará para restituir el transporte de viajeros por carretera.

"Había una concesión de una línea de autobuses para atender a cinco comarcas, a más de 130 municipios, donde figuraba o se contemplaba un servicio de más de 32 autobuses y, sin embargo, única y exclusivamente el Gobierno de Aragón solamente ha puesto a disposición 11 autobuses, lo cual está mermando claramente los derechos de los vecinos y vecinas de estos municipios", ha detallado.

