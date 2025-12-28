Alegría contrapone derechos y vivienda pública al "modelo de recortes" de la derecha en el medio rural

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, durante su visita este domingo al secadero Jamones Casa Vieja de Calamocha (Teruel). - JOSÉ D. VALERO CABREJAS

La secretaria general del PSOE Aragón critica la "falta de impulso" del gobierno de Azcón a proyectos de vivienda en el territorio

CALAMOCHA (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado el modelo de "derechos y vivienda pública" que defiende el PSOE frente al de "recortes, privatización, especulación y confrontación" de las dos derechas.

Alegría, en su visita este domingo a un secadero en Calamocha (Teruel), ha ligado esa apuesta por los derechos a la necesidad de construir vivienda pública en el medio rural: "Para generar esos derechos es imprescindible que los aragoneses puedan vivir aquí, en sus pueblos, en su provincia y en Aragón".

La candidata socialista ha destacado la fortaleza y el trabajo del sector de la agroalimentación en Aragón, que en los últimos años ha cuadruplicado el número de personas que trabajan en el mismo y ha reclamado para todas ellas servicios públicos y derechos que pasan, ha remarcado, por el acceso a una vivienda asequible.

Alegría ha destacado el carácter emprendedor de este municipio turolense y ha lamentado que el gobierno de Azcón no esté impulsando proyectos tan necesarios como la construcción de más de 40 viviendas, muy demandadas por los trabajadores y trabajadoras que emplea este sector agroalimentario.

En su visita a Calamocha, Pilar Alegría ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Manuel Rando, así como otros cargos y responsables socialistas. Pilar Alegría ha reivindicado la "responsabilidad" de los socialistas frente al "capricho" de Azcón y su "interés personal y partidista" y el de Feijóo de convocar elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero.

"La ciudadanía tiene que saber que nos estamos jugando qué Aragón queremos: si el de recortes de Azcón o el de derechos que defendemos los socialistas", ha concluido.