Alegría emplaza a la izquierda política y sindical a asumir su "vocación transformadora" para afrontar los retos futuros

ZARAGOZA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, FP y Deportes del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha emplazado a la izquierda política y sindical a asumir su "vocación transformadora" para mejorar las condiciones de la clase trabajadora de cara a los retos que se plantean en el futuro y crisis como la comercial provocada por los aranceles impuestos por Estados Unidos. "Necesitamos seguir trabajando codo con codo", ha apuntado.

Alegría ha intervenido este jueves en la segunda jornada del XIV Congreso regional de CCOO Aragón, donde se ha referido a las situaciones "de especial dificultad y absolutamente extraordinarias" que ha enfrentado el actual Gobierno de España y las organizaciones sindicales.

"Hemos demostrado durante estos años que a la hora de dar respuestas para salir de la mejor manera de esas situaciones extraordinarias e inéditas, solamente hay dos formas: la derecha, vía recortes, o la izquierda, a través de la justicia social", ha resumido Alegría.

Ha elogiado el trabajo de la izquierda política y sindical porque "nunca nos hemos conformado con la resignación y hemos ido desmontando, día tras día, cada uno de los mantras que los neoliberales pretendieron introducirnos durante la última crisis económica".

A pesar de los "agoreros", ha continuado la también portavoz del Gobierno de España, "hemos sido capaces, gracias también y fundamentalmente a la responsabilidad de los agentes sociales, de poner en marcha una importante reforma laboral", aunque "nos decían que íbamos a colapsar nuestro mercado"; también ha mencionado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones.

"Esa forma de trabajar, esa forma de desmontar mantras que hemos construido a lo largo de estos años, es lo que nos tiene que llevar a seguir afrontando los retos que tenemos en el futuro más próximo y también en el presente más cercano", ha declarado Alegría.

GUERRA ARANCELARIA

Además, Pilar Alegría ha reconocido el contexto de "incertidumbre" que se vive en Aragón, España y todo el continente europeo a causa de la guerra comercial "absolutamente injustificada" iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Tenemos que saber dar respuesta desde la unidad, porque esto no es solo una guerra arancelaria, esto es también una lucha, una ofensa también contra esos valores que hemos construido todos juntos en la Unión Europea de libertad, solidaridad y trabajo común", ha considerado.

Ha mencionado el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial puesto en marcha por el Gobierno de España y que movilizará 14.320 millones de euros para proteger a trabajadores y empresas frente a la subida de aranceles por parte de Estados Unidos. En este sentido, ha agradecido el "papel clave" de los sindicatos y agentes sociales, "especialmente de Comisiones Obreras".

La también secretaria general del PSOE Aragón ha aplaudido acuerdos como el de las medidas antiarancelarias del Gobierno de España que nacen del "diálogo social", algo que en esta comunidad autónoma "es marca de la casa".

MENSAJES PARA ARAGÓN

Respecto a una de las crisis más acuciantes de los últimos años, la de la vivienda, Pilar Alegría ha instado a las comunidades autónomas, también a Aragón, que aplique la ley de Vivienda y "seguir trabajando para poner en marcha vivienda pública con alquileres asequibles".

Asimismo, Alegría ha hablado de los proyectos de transformación digital e inteligencia artificial (IA) y de cómo influyen en el cambio de paradigma del mercado laboral. Sin embargo, "no pueden suponer en absoluto que salgan despedidos cientos y cientos de trabajadores", ha advertido, al tiempo que ha reclamado "responsabilidad" con la implantación de proyectos relacionados con estas áreas.

Han de ser "respetuosos con el medioambiente y con los recursos hídricos y energéticos que "tan bien y tanto valoramos en esta tierra --Aragón--", pero sobre todo, "que generen empleo de calidad y valor añadido para nuestra comunidad autónoma".

La titular del Ministerio de Educación, FP y Deportes y dirigente socialista ha tendido la mano a las organizaciones sindicales para "hacer frente a los retos que tenemos por delante, aunque no estaremos de acuerdo en todo, cuanto más os escuchemos y más estemos a vuestro lado, nos haréis mejores" y trabajando desde la unidad "sabremos dar respuestas positivas".

RECONOCIMIENTO AL MOVIMIENTO SINDICAL

La líder socialista trasladado su "reconocimiento y respeto" a los hombres y tantas mujeres, "especialmente del movimiento sindical, que dieron lo mejor de sí mismas y de sí mismos para poder construir un país y una comunidad autónoma en libertad".

De hecho, ha mentado a personalidades históricas del movimiento sindical nacional y aragonés: "Mi especial reconocimiento para Miguel Ángel Zamora, condenado en el proceso 1001, y por supuesto también para Floreal Torget y para Clementina, porque son la viva imagen de la lucha por los derechos y avances sociales en este país".

En relación al XIV Congreso de Comisiones Obreras en Aragón, Pilar Alegría ha expresado su respaldo al actual secretario general del sindicato, Manuel Pina: "Todavía se pueden presentar candidaturas, pero parece que las cosas van encaminadas de nuevo a ratificarle".

Desde un plano político, la dirigente socialista en Aragón ha manifestado su voluntad de continuar la colaboración entre el PSOE y CCOO "para seguir trabajando conjuntamente en ese objetivo que todos compartimos, que es la defensa y la lucha, sobre todo, en el bienestar de las condiciones de la clase trabajadora".

BATALLA CONTRA LA DERECHA

Por su parte, Manuel Pina ha afirmado que el Gobierno de España "no tiene que tener como horizonte resistir. Esa no puede ser la función", que ha de ser, en su opinión, impulsar mejoras y avanzar en derechos como vía para dar la batalla contra la derecha y la ultraderecha, "que no está perdida".

"Creo que los progresistas podemos ganar las siguientes elecciones y creo que si lo hacemos así, si la gente, si las mayorías sociales piensan y creen que es positivo tener un Gobierno progresista que avance, no está la batalla perdida", ha indicado Pina.