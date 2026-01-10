Alegría pide a Azcón que deje la confrontación y dedique los 630 millones de financiación a los servicios públicos

La candidata socialista Pilar Alegría atiende a las explicaciones de un responsable de la empresa Politer este sábado en su visita a Montalbán. - JOSÉ D. VALERO CABREJAS

MONTALBÁN (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha pedido a Jorge Azcón que "en lugar de dedicarse a la confrontación, la única política que sabe practicar, se dedique a explicar a los aragoneses a qué va a destinar los 630 millones de euros de más que van a llegar a Aragón del Estado a través de la financiación autonómica" y le ha instado a que los destine a mejorar los servicios públicos.

"En lugar de estar explicándonos a los aragoneses qué va a hacer con esa financiación, Jorge Azcón vive permanentemente de la confrontación y del no constante" ha dicho Alegría.

Frente a ese modelo de Azcón de "incapacidad de gestionar lo público y de destinar los recursos a recortes y privatización", Alegría apuesta por "impulsar equipamientos sanitarios públicos, o un parque de viviendas público y asequible para todos o para reforzar la educación pública".

La candidata socialista ha visitado varios municipios turolenses de las Cuencas Mineras y precisamente le han trasladado el déficit de servicios públicos que hay en el medio rural. Tras conocer las instalaciones de la empresa Politer Reciclaje, en Montalbán, Alegría ha reconocido "el esfuerzo y la importancia de generar empleo en estas zonas", y ha puesto como ejemplo esta empresa.

Para Alegría, este emprendimiento ha de ir acompañado de servicios públicos de calidad y ese es su compromiso a partir del 8 de febrero como presidenta de Aragón. Pilar Alegría ha subrayado la necesidad de que haya servicios públicos que ofrezcan oportunidades para que las personas que quieran tener su proyecto de vida en un pueblo, puedan quedarse a trabajar y vivir en él.

Ha criticado que el Gobierno de Aragón no aporte soluciones a la gestión del medio rural, con localidades como Escucha, que lleva intentando adelantar y avanzar la puesta en marcha de más de 30 viviendas sin que el gobierno de Azcón "atienda estas necesidades".

O la "falta de médicos en el medio rural", con ejemplos como el de este sábado desde Hoz de la Vieja (Teruel), donde le han trasladado a Pilar Alegría que llevaban más de un mes sin recibir al médico en el municipio.

EMPLEO EN EL MEDIO RURAL

Pilar Alegría ha visitado varios ejemplos de proyectos empresariales y emprendimiento rural en diferentes municipios de las Cuencas Mineras de Teruel. Ha destacado la importancia de colaborar con empresas que generan empleo en el territorio, como el caso de Politer. "Es una empresa ejemplo de economía circular, dedicada al reciclado de plástico", ha dicho Alegría.

La candidata socialista ha destacado la apuesta de esta empresa por dar empleo en esta zona desde la planta de Montalbán, que han visitado, y desde la de Escucha. En la actualidad ambas plantas superan los 100 trabajadores y la proyección es superar los 200.

Antes, en Hoz de la Vieja, Pilar Alegría ha estado en el multiservicio de este municipio, que gestiona un matrimonio formado por Lorenzo y Ana y que desde hace dos años gestionan tanto la tienda, con productos de primera necesidad, como el bar, que supone un punto de encuentro para los vecinos y vecinas de esta localidad.