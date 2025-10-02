Ledesma (PP) replica a Alegría: "La abogada defensora de la mujer de Sánchez viene a dar lecciones de moralidad"

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Menos lecciones, más responsabilidad y un poquito de decencia política, porque Pilar Alegría ya no engaña a nadie". Así se ha manifestado el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, tras escuchar a la ministra portavoz del Gobierno de España "dando hoy lecciones de moralidad. "La guardaespaldas de Sánchez, la abogada defensora de la mujer del presidente, ha ido a Teruel a dar lecciones de moralidad, algo que le queda muy grande", ha considerado.

Ledesma ha recordado a Alegría que la dimisión que debe de pedir es la de su jefe, Pedro Sánchez, "que tiene a su mujer acorralada por las pruebas de sus delitos, a su hermano lo mismo, y a su fiscal general procesado. Lecciones de la portavoz de la corrupción, de la portavoz de las mentiras, la misma que difundió el bulo de la bomba lapa y por el que no se ha disculpado, ninguna".

De esta forma se ha referido a la petición de Alegría de que dimita la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, por ausentarse, al igual que el resto de diputados autonómicos de Vox, del minuto de silencio que ha guardado la Cámara "por las víctimas inocentes del genocidio en la Franja de Gaza y Cisjordania y por las víctimas del ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023", al que sí que se han sumado el resto de los parlamentarios.

Asimismo , Ledesma ha lamentado que Pilar Alegría "haya vuelto a mentir", "primero negando la realidad, la utilización continua de su partido de la masacre de Gaza". Al respecto, ha precisado que no ha habido un acuerdo en las Cortes de Aragón porque el PSOE "prefiere usar a las víctimas de la barbarie a lanzar un mensaje de apoyo". "Así de duro, así de triste y así de claro", ha zanjado.

Pero, Alegría, --según Ledesma-- también ha mentido con las ayudas al funcionamiento a las empresas turolenses. "Lo primero que debe hacer es pedir perdón a los turolenses por compararlas con la financiación privilegiada a Cataluña".

En segundo lugar le ha instado a que "debe cumplir con su obligación", porque esas ayudas "deben estar al 20 por ciento ya, pero es la incapacidad del PSOE y de Pedro Sánchez las que la limitan", ha remarcado Fernando Ledesma.