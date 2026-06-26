Alegría pide "humildad y trabajo" a Azcón y él responde: "Para dar lecciones de ética tiene muy pocos argumentos"

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en el pleno de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha reclamado "un presidente a tiempo completo" para la Comunidad Autónoma y ha pedido al jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "humildad y trabajo", a lo que él ha respondido: "Viene a reprocharme que no me preocupo de Aragón y usted era miembro del Gobierno de España hasta hace poco, así que para dar lecciones de humildad, de ética, de valores y de democracia tiene muy pocos argumentos".

Pilar Alegría ha formulado una pregunta parlamentaria al presidente del Gobierno autonómico en la sesión plenaria de este viernes relativa a las necesidades de los aragoneses y ha aprovechado para comparar a Azcón con el personaje de dibujos animados Pierre Nodoyuna: "¿Se acuerda de qué hacía? Un ruido que corría mucho, que presumía mucho, pero que luego todo le salía mal".

En este punto, la portavoz socialista ha recordado a Azcón que convocó elecciones "pensando que prácticamente iba a tener mayoría absoluta, que iba a ser usted más fuerte y hoy usted es más débil, pensando que iba a ser mucho más autónomo y hoy está perfectamente sometido a Vox, y que iba a gobernar con las manos libres y hoy está absolutamente maniatado".

Asimismo, ha criticado a Azcón que "lo está permitiendo todo" para seguir al frente del Ejecutivo autonómico, incluso que "su vicepresidente primero --Alejandro Nolasco-- esté utilizando la sede del Gobierno de Aragón para señalar y criminalizar a los menores migrantes, para escupir mensajes de odio y unir esos mensajes de inmigración con delincuencia, a pesar de que ayer la justicia de Aragón --Concepción Gimeno, quien intervino en la sesión plenaria-- dijo exactamente lo contrario".

"La única vida que usted está mejorando es la vida política del partido de Vox, porque los problemas de la gente del Aragón Real están ahí", ha manifestado Alegría, para referirse, seguidamente, a 17 pacientes que llevan esperando más de 24 horas en el --Hospital-- Royo Villanova para ser atendidos y dirigidos a planta, o de la "profunda preocupación" de la educación pública por el "desprecio que su Gobierno está trasladando".

"¿Qué podemos decirle a ese sector tan importante como el primario, el de la logística o el del transporte, que llevan esperando alguna medida por parte de su Gobierno?", ha preguntado la portavoz socialista.

OPOSICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA

"Mientras todo esto pasa", ha dicho Alegría, Azcón "vive permanentemente y volcando toda su energía en hacer oposición al Gobierno de España en vez de dedicarse a gobernar Aragón", recalcando que "le votaron los aragoneses para que fuera el presidente de Aragón y no el presidente del Gobierno de España, que alguien se lo tiene que recordar".

Le ha indicado que por "vivir constantemente de hacer confrontación y oposición al Gobierno de España no va a tapar su nula gestión o esa parálisis a la que lleva sometiendo durante demasiados meses a esta comunidad autónoma". Por ello, le ha exigido que sea un presidente "a tiempo completo y no un presidente a tiempo parcial, que se preocupe por los problemas de aquí y no que cada decisión que tome se convierta en una chapuza y cada explicación que tenga que dar, en un ataque".

En definitiva, "un presidente que dé la cara, que se preocupe mucho menos de su carrera política y mucho más en resolver los problemas de los aragoneses", ha resumido Alegría, quien ha emplazado a Azcón a ser "un poquito más humilde" y ponerse a trabajar, "que es para lo que le pagan los aragoneses", en lugar de "hacer oposición al Gobierno de España y a la oposición de esta Cámara".

"POCOS ARGUMENTOS"

Por su parte, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que "hasta hace muy poco" Pilar Alegría formaba parte del Gobierno de España como ministra de Educación y portavoz, de manera que le ha planteado: "¿Ha reflexionado sobre los problemas profundos que tiene este país y que son su responsabilidad?".

De manera que, a juicio de Azcón, la dirigente socialista tiene "muy pocos argumentos" para "dar lecciones de humildad, pero sobre todo para dar lecciones de ética, de valores y de democracia", subrayando que el PSOE obtuvo "el peor resultado en la historia" en las elecciones del pasado 8 de febrero.

"Me habla de humildad cuando usted ha tenido el peor resultado en la historia de su partido en las elecciones y viene aquí a darnos clases a quienes hemos ganado las elecciones", ha apuntado Jorge Azcón, para ironizar: "Vaya semanita lleva el Partido Socialista".

"El lunes fueron condenados el exnúmero dos del partido --José Luis Ábalos-- a 24 años de cárcel, a 19 el señor Koldo, el martes entraban en un Ayuntamiento socialista --Soria--, el miércoles el presidente del gobierno tenía que hacer una comparecencia monográfica para hablar sobre los graves problemas de corrupción y hoy no sabemos cuáles van a ser las nuevas noticias sobre corrupción que vamos a conocer en el PSOE", ha relatado Azcón, que ha aprovechado para insistir en solicitud de elecciones generales.

Además, Azcón ha justificado la convocatoria de comicios en Aragón "porque somos demócratas" y "cuando no se aprueba un presupuesto, en cualquier democracia, cualquier demócrata, convoca elecciones". Sin embargo, al PSOE "le parece perfecto que su partido esté inundado de corrupción, que no tenga los apoyos en la Cámara y se sienten cómodos sin convocar elecciones".

Por último, Azcón ha asegurado que valora "de una forma extraordinaria" el apoyo de los aragoneses en las urnas, "que hace que este Gobierno sea el segundo en la historia que mayor respaldo tiene de estas Cortes" y "nos va a seguir impulsando a cada día, porque nos preocupamos de los aragoneses".