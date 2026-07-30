Alegría pide al PP que se sume al Pacto de Estado ante la Emergencia Climática y reclama ayudas urgentes

La secretaria general del PSOE Aragón exige celeridad al Gobierno de Aragón para adoptar las medidas de ayuda a los municipios afectados por incendios forestales. - PSOE ARAGÓN

La líder socialista insta a Azcón a actuar con "celeridad" y propone duplicar hasta los 100 millones la inversión en prevención

CAMPORRELLS (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reclamado este miércoles al Partido Popular que actúe con "responsabilidad" y "sensatez" y se sume al Pacto de Estado ante la Emergencia Climática, al considerar que la gravedad de los incendios forestales registrados en las últimas semanas exige una respuesta conjunta de las principales fuerzas políticas.

Así se ha expresado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación en la localidad oscense de Camporrells, donde ha participado en los actos de las fiestas patronales en honor a San Abdón y San Senén y en la celebración del tradicional Ball dels Toxets.

La dirigente socialista ha considerado que el PP tiene "una oportunidad de oro para comportarse como un partido responsable ante la grave situación que están provocando estos incendios" y ha defendido la necesidad de alcanzar acuerdos para reforzar la respuesta frente a las consecuencias del cambio climático.

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento y solidaridad a los vecinos de las comarcas afectadas por los incendios forestales, así como su agradecimiento a los profesionales de los distintos servicios de emergencias, administraciones públicas, agricultores, ganaderos y ciudadanos que han colaborado en las labores de extinción.

En este sentido, ha destacado el trabajo desarrollado por todos los efectivos implicados para hacer frente a unos fuegos que han afectado a distintos municipios aragoneses durante las últimas semanas.

PIDE CELERIDAD AL GOBIERNO DE ARAGÓN

Durante su intervención, Pilar Alegría ha puesto como ejemplo la rapidez con la que, según ha señalado, el Gobierno de España declaró como zonas afectadas por una emergencia a los municipios perjudicados por los incendios y ha pedido al Ejecutivo autonómico que actúe con la misma diligencia para aprobar las ayudas dirigidas a los afectados.

"Esperemos que sean mucho más diligentes que con esas 57 medidas que plantearon para paliar las consecuencias de la guerra de Irán y que de 57 pasamos a cero", ha manifestado.

Pilar Alegría ha insistido en la necesidad de que las administraciones agilicen la puesta en marcha de medidas de apoyo para favorecer la recuperación de los municipios damnificados y de los sectores económicos afectados por los incendios.

Asimismo, ha recordado que el Grupo Socialista en las Cortes de Aragón ya ha solicitado al Gobierno autonómico duplicar hasta los 100 millones de euros la partida presupuestaria destinada a la prevención y extinción de incendios forestales.

PROPUESTAS PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN

Junto a ese incremento presupuestario, el PSOE ha planteado también la creación de una línea extraordinaria de diez millones de euros destinada a facilitar la instalación de depósitos de agua, motobombas y equipos de primera intervención en tractores, cisternas y otra maquinaria agrícola.

Según ha destacado Alegría, esta medida permitiría mejorar la capacidad de respuesta en las primeras fases de futuros incendios y reforzar la colaboración de agricultores y ganaderos en las labores de extinción.

En su visita a Camporrells, la líder socialista ha incidido en la importancia de la conservación de tradiciones como el Ball dels Toxets, una celebración que ha definido como parte del patrimonio cultural de Aragón y que, según ha destacado, mantiene vivo el arraigo de los municipios a sus costumbres.

En el acto también han participado la alcaldesa de Camporrells, Marta Collada, quien ha resaltado la implicación de los vecinos en el mantenimiento de esta tradición, y el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés.