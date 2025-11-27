Alegría pide "unidad, compromiso y recursos" frente a la "lacra" de la violencia machista: "Nos debilita como sociedad"

Premiados en los Menina 2025, junto a la ministra Pilar Alegría y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha reclamado este jueves en Zaragoza "unidad, responsabilidad, determinación compromisos y recursos" para combatir la "lacra" de la violencia machista que "nos debilita y empobrece" como sociedad.

"Los derechos de las mujeres no pueden verse comprometidos por ninguna circunstancia", ha defendido Alegría durante su intervención en la entrega de los Premios Menina 2025 de la Delegación del Gobierno de España en Aragón, donde también ha alertado del impacto del negacionismo y de los discursos que minimizan esta violencia.

Pilar Alegría ha estado acompañada en el acto de este jueves por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y los subdelegados de Zaragoza, Noelia Herrero; Huesca, José Carlos Campo; y Teruel, Enrique Gómez.

Ha recordado que este año se cumplen 20 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género, "que transformó para siempre el marco institucional y jurídico". En esta línea, ha comentado que en el pasado mes de febrero se renovó el Pacto de Estado, ampliándolo para dar respuesta a nuevas formas de violencia que hoy son más complejas: la violencia digital, la económica, la vicaria o la institucional.

Alegría ha detallado la gravedad de la violencia machista, subrayando que 1.333 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003, 38 este año 2025. En el caso de Aragón, ha lamentado la pérdida de Eugenia, asesinada por su pareja hace unas semanas en la vivienda que compartían en Zaragoza.

FUERZA DE DISCURSOS NEGACIONISTAS

Durante el acto, Alegría ha criticado que en los últimos años han irrumpido "con fuerza" discursos que niegan la violencia machista, que relativizan su gravedad o que la reducen a un fenómeno inexistente o anecdótico. "Y sabemos bien que, cuando estas posiciones se trasladan a la acción institucional, las políticas públicas y la protección de las mujeres se debilitan", ha añadido.

"España es hoy un referente internacional en la lucha contra la violencia machista", ha recalcado Pilar Alegría, al tiempo que ha agradecido a los premiados su compromiso diario: "En estos tiempos de ruido y negacionismo, necesitamos más voces como las vuestras", ha concluido.

Ha celebrado la reciente adhesión de Zaragoza al Sistema VioGén y ha señalado: "No podemos bajar los brazos, ni mucho menos bajar la guardia, porque hay un discurso profundamente preocupante que no es que solamente niega, sino que también rechaza la existencia de la violencia machista". De hecho, ha agregado que "cuando esos discursos se cuelan en la política pública, se quiebra la democracia y los derechos de las mujeres".

LLAMAMIENTO A VIOGÉN

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha comentado que en Aragón reciben protección en distintos grados 2.557 mujeres y se ha logrado extender el convenio VioGén a 22 ayuntamientos, lo que supone una vigilancia activa desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en colaboración con las policías locales.

"Con mucho esfuerzo y trabajo, hemos conseguido pasar de 1 municipio adherido al Sistema VioGén a 22. Pero todavía hay margen de mejora. Desde aquí pido a los ayuntamientos que no se han unido a este sistema o que están presentando resistencias por ideología o por cesiones a socios a que den un paso adelante", ha pronunciado Beltrán.

"La colaboración es esencial para proteger a las mujeres y nuestro objetivo es que en los próximos meses se sumen el mayor número posible de ayuntamientos", ha aseverado el delegado del Gobierno en Aragón.

Fernando Beltrán también ha insistido en que se trabajará en este fin pese a los "muros" de quienes minimizan o niegan esta violencia "llamando chiringuitos a las asociaciones que sostienen a las víctimas, eliminando puntos violeta para convertirlos en unisex, suprimiendo términos como género o machista de pancartas o declaraciones institucionales, negando que asestar 50 puñaladas a su mujer sea un caso de violencia de género, respaldando esas declaraciones desde la tribuna pública, revictimizando a las mujeres que denuncian sus casos o cuestionando los derechos de las mujeres".

"Debemos tener absolutamente claro que defender los derechos de las mujeres es incompatible con gobernar junto a quienes niegan la violencia de género", ha zanjado.

RECONOCIMIENTOS MENINAS 2025

Los Premios Menina 2025 han reconocido este año a cinco figuras imprescindibles en la lucha contra la violencia machista. En Huesca, han sido distinguidos Jorge Otín y Javier Fernández, creadores de la aplicación Red Punto Violeta, que permite localizar puntos seguros y acceder de forma rápida y privada a recursos de ayuda.

En Teruel, el galardón ha recaído en Carmen Magallón, referente en feminismo, cultura de paz y visibilización de las mujeres en la ciencia. En Zaragoza ha sido reconocida Pilar Añón, histórica activista vecinal y feminista con más de cinco décadas de trabajo en la defensa de la igualdad.

El Premio Menina Aragón ha sido para Pilar Maldonado, primera directora de la Casa de la Mujer de Zaragoza, impulsora de la Casa de Acogida y profesional que ha dedicado cuarenta años a la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

Pilar Maldonado, nacida en Alcañiz (Teruel), en 1957, es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Políticas y Sociología. Trabajó en el Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 1980 dedicándose a la promoción de las mujeres, la protección de sus derechos y la búsqueda de su protagonismo en todos los campos.

Fue la primera directora de la Casa de la Mujer de Zaragoza, fundada en 1990 y puso en marcha el programa de violencia contra las mujeres, y creó la Casa de Acogida para ellas. Ha trabajado en favor de los derechos de las mujeres a lo largo de 40 años. Recibió la Sabina de Oro en 2012 y el Premio por la Igualdad en Aragón en 2019.

Otra de las reconocidas, Pilar Añón, nació en Novillas (Zaragoza) en 1942 y en entró a formar parte en 1972 de la Comisión de Mujeres del barrio del Picarral. Desde entonces, dinamiza actos culturales y reivindicativos en el barrio o en la ciudad. Siempre ha estado en la lucha feminista: en su vida personal, trabajando en los talleres de promoción de la mujer del Ayuntamiento de Zaragoza, y en la Federación Aragonesa de Barrios de Zaragoza (FABZ).

Javier Fernández y Jorge Otín, profesor y alumno del IES Alberto Magno de Sabiñánigo (Huesca), han desarrollado la App Red Punto Violeta que, entre otras cosas, recoge de forma eficaz y visual todos los Puntos Violetas del Ministerio de Igualdad, y geolocaliza los Puntos Violetas más cercanos, con indicaciones para llegar hasta ellos, con la privacidad garantizada, y con la opción de configurar un número de teléfono directo para llamadas rápidas, además del acceso directo al '016'.

También nacida en Alcañiz (Teruel), aunque en 1951, es Carmen Magallón nació en Alcañiz (Teruel), catedrática de Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y especializada en la historia de las mujeres en la ciencia y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz.

Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en la paz de niñas y mujeres en conflictos armados. Ha sido presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la paz y la Libertad -WILPF, por sus siglas en inglés- en España (2011-19) y en la actualidad es presidenta honoraria. Cofundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) en la Universidad de Zaragoza.

Entre las distinciones que ha recibido por su labor se encuentran la Orden de la Paz Martin Luther King (2013) y Premio internacional Simply Woman Harmony Award (2024).