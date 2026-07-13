Alegría pone la transformación de la N-232 en vía urbana en Utebo como ejemplo de la utilidad de los fondos europeos

La coodinadora de IU Aragón, Marta Abengochea, en el centro, y la socialista Pilar Alegría, primera por la derecha, junto a representantes de ambas formaciones este lunes durante la visita a la N-232 convertida en vía urbana en Utebo. - IU ARAGÓN

UTEBO (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS) La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha destacado la importancia de fondos europeos que transforman localidades y la apuesta del gobierno central de Pedro Sánchez por convertir antiguas travesías en vías urbanas, integrándolas en cascos urbanos. Así lo ha dicho desde Utebo (Zaragoza). allí ha conocido la transformación del principal acceso a esta localidad y cómo la antigua carretera N-232 se ha convertido en una vía urbana, gracias a la inversión de 8 millones de euros.

"Esta vía es el ejemplo de cómo los fondos europeos transforman nuestra realidad y hoy disfrutamos aquí de una vía más accesible, gracias también al trabajo en colaboración con la Asociación de Personas con Discapacidad de Utebo", ha dicho Pilar Alegría.

La socialista ha recordado que el Partido Popular y el propio Jorge Azcón "fueron a Bruselas a poner palos en las ruedas y boicotear que esos fondos no llegaran a Aragón a beneficiar la vida de los aragoneses". "Afortunadamente, no lo consiguió y esos fondos europeos han llegado, y se ha conseguido transformar esta vía", ha añadido Alegría.

Ha recordado que queda una tarea pendiente que es concluir un tramo de esta vía pero el gobierno municipal de PP y Vox en Utebo está frenando esta actuación.

Frente a esta parálisis, Alegría ha recordado el trabajo y colaboración del PSOE e IU en el gobierno de Utebo hace 14 años. Su esfuerzo y trabajo y el compromiso del gobierno central han hecho realidad la transformación de esta vía.

En la visita a esta obra han estado también el senador socialista Miguel Dalmau, la Coordinadora General de IU Aragón, Marta Abengochea, y a portavoz de IU en Utebo, Mónica Platero, entre otros concejales de ambos partidos políticos.

Las obras han supuesto transformar la carretera multicarril en una vía urbana e integrarla en el entorno del municipio. Es decir, convertir la carretera de Logroño en un paseo urbano. Hoy se disfruta ya de unos 12.000 metros cuadrados de zonas peatonales, y más de 14.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y 275 nuevos árboles, que contribuyen a mejorar integración ambiental de la travesía.

Las obras han mejorado la movilidad e integración de esta vía en el municipio: con cuatro nuevas glorietas y seis pasos de cebra, que facilitarán la entrada y salida de la localidad tanto de vehículos como peatones, y sobre todo mejorará su conexión con el barrio de Casetas y con la A-68 en dirección a Zaragoza.