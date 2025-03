Alegría propone a la alcaldesa de Pedrola y diputada provincial, Manuela Berges, como número dos del PSOE Aragón

ZARAGOZA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha propuesto a la alcaldesa de Pedrola y diputada delegada de Igualdad de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Manuela Berges, como nueva secretaria de Organización de los socialistas aragoneses.

El nombramiento se hará efectivo en el próximo Congreso del PSOE Aragón, que se celebrará el 15 y el 16 de marzo en Zaragoza. En la jornada del sábado, se presentará la lista completa a la Ejecutiva Regional del Partido y se votará el domingo, han indicado a Europa Press fuentes socialistas.

Berges, que ya entró en la Ejecutiva Federal, como secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales, tras el último Congreso del Partido, celebrado en Sevilla, era uno de los principales apoyos en la provincia de Zaragoza de la ministra portavoz en su carrera hacia el liderazgo del PSOE Aragón. No obstante, ambos puestos no son compatibles, por lo que deberá ser sustituida en Ferraz en un Comité Federal que todavía no tiene fecha.

La alcaldesa de Pedrola y diputada provincial sustituye como número dos de los socialistas aragoneses al diputado autonómico Darío Villagrasa, rival de Alegría para la Secretaría General, quien se retiró antes de las primarias al no contar con los apoyos suficientes. En todo caso, había renunciado como secretario de Organización cuando oficializó su candidatura.