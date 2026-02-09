Alegría (PSOE) advierte del escenario de "incertidumbre e inestabilidad" que en Aragón tras el "fracaso" de Azcón

Pilar Alegría en la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones de este domingo, 8 de febrero, Pilar Alegría, ha advertido del escenario de "incertidumbre e inestabilidad" que se abre en la comunidad autónoma tras el "fracaso" del 'popular' Jorge Azcón en los comicios, en los que ha obtenido 26 escaños y depende de Vox --14 escaños-- para formar Gobierno.

Alegría se ha expresado así este lunes, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional solo un día después de la cita con las urnas en Aragón, donde ha recordado que "Azcón ha fracasado por completo en su objetivo, porque hoy el Partido Popular ha perdido escaños, Vox ha duplicado su representación en las Cortes y Aragón en estos momentos no tiene Gobierno y no tiene presupuestos".

"Todos recordamos --ha dicho Alegría-- que el señor Azcón convocó estas elecciones porque no pudo llegar a un acuerdo para sus presupuestos y decía que quería con estas elecciones ampliar su mayoría y gobernar en solitario y dejar de depender de Vox", no obstante, tras el resultado electoral "podemos decir es que el señor Azcón ha fracasado por completo en su objetivo".

"Hoy el PP ha perdido escaños, Vox ha duplicado su representación en las Cortes y lo que es igualmente de grave es que Aragón en estos momentos no tiene Gobierno, no tiene presupuestos y lo que se abre es un importante escenario de incertidumbre y de inestabilidad en nuestra comunidad autónoma", ha resumido Pilar Alegría.

En este punto, ha subrayado un "segundo fracaso" de Azcón de acuerdo al resultado de los comicios, ya que "seguramente, planteó esta excusa del presupuesto para convocar elecciones, pero lo que buscaba era arrollar al Partido Socialista y con ello ganar enteros para su carrera pensando no en Aragón, sino en su carrera madrileña".

OPOSICIÓN

Analizados los resultados electorales, ha asegurado que va a trabajar como principal grupo de la oposición en las Cortes de Aragón y "desde allí seguiré trabajando con la misma proximidad y cercanía que hemos abordado los socialistas en nuestra campaña electoral".

"Voy a seguir recorriendo el territorio, estando al lado de la gente, escuchando, comprendiendo y empatizando con sus problemas y, por supuesto, siendo también la voz de los aragoneses y de las aragonesas en las Cortes de Aragón", ha expuesto Alegría, para comprometerse a "trabajar de una manera seria y rigurosa y, sobre todo, también poniendo ya la mirada en esas próximas municipales que tendremos en el año 2027".

A su juicio, el PSOE es "la alternativa clara y progresista" al ruido y la crispación, porque el Partido Popular "ha ganado las elecciones, pero lo hace también perdiendo cualquier sombra de moderación, porque hoy es mucho más rehén de Vox y, por supuesto, es cómplice de esas posiciones más extremistas y más radicales", ha observado Alegría.

UNA LECTURA "SOSEGADA"

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación, Pilar Alegría ha indicado que será necesario realizar una "lectura sosegada" de los resultados electorales y "una reflexión" para dar con los aspectos a mejorar.

A pesar de los resultados de este 8F, Alegría se ha mostrado convencida de lograr el próximo reto del PSOE: ganar las elecciones municipales de 2027. "Estoy convencida que el Partido Socialista, trabajando bien, como sabemos, con esas ganas y con esa ilusión de dentro de un año, tendremos un buen resultado y ganaremos".

En lo que respecta a la caída del PSOE, Pilar Alegría ha argumentado: "Creo que es una combinación de distintos elementos, pero es el momento de poder analizar, de poder ver, incluso municipio a municipio, qué ha podido suceder". En esta línea, ha reconocido estar "muy satisfecha" con su campaña.

Ha asumido que los aragoneses han mandado al PSOE a la oposición y, por tanto, ha apuntado, corresponde a Jorge Azcón "asumir sus responsabilidades" para formar Gobierno y aprobar un presupuesto.



