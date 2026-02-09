El PSOE alega que le cuesta movilizar en autonómicas pero cree que los votos volverán en generales

1050353.1.260.149.20260209142339 Reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE - FLICKR PSOE

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha evitado hacer autocrítica para explicar los resultados de las elecciones en Aragón de este domingo, donde cayeron a su peor resultado histórico --18 escaños-- y consideran que tradicionalmente les cuesta movilizar a sus votantes para las elecciones autonómicas, aunque confían en que sus votantes volverán cuando se convoquen comicios generales.

Así lo trasladan fuentes de Ferraz que indican que el votante socialista se moviliza más en elecciones generales y también en municipales pero en las autonómicas es más reacio a acudir a las urnas.

También consideran que parte de sus votos se han ido a partidos regionalistas, en este caso a Chunta que ha duplicado sus escaños (6) y ha sumado casi 30.000 votos. No obstante esperan que ese votante progresista que busca "refugio" en partidos regionalistas en comicios autonómicos vuelva a votar al PSOE en las generales.

En la misma línea, aseguran que no está en cuestión la estrategia de situar a distintos ministros como candidatos autonómicos, que se someterán a las urnas en los próximos meses, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en Andalucía u otros integrantes del Consejo de Ministros como Diana Morant, Óscar López y Ángel Víctor Torres.

En ese sentido, recuerdan que Salvador Illa era ministro de Sanidad y ganó las elecciones en Cataluña en 2021, aunque no consiguió la mayoría para gobernar. Posteriormente en las autonómicas de 2024 logró superar al independentismo y convertirse en presidente de la Generalitat.

LÍDERES EN LOS TERRITORIOS Y EL CONSEJO DE MINISTROS

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha sido interrogada sobre la continuidad de esta estrategia de ministros candidatos tras la derrota de Alegría en la rueda de prensa de este lunes tras la reunión de la Ejecutiva Federal que ha analizado los resultados en Aragón.

Mínguez ha defendido que el PSOE tiene líderes que se construyen en los territorios y también "desde el Consejo de Ministros" y lleva a cada lugar "las mejores cartas" con las que cuentan. "El PSOE es un partido territorial que escucha a los territorios y lleva las mejores cartas y avales que tenemos", ha indicado, defendiendo a Pilar Alegría y su campaña "propositiva" frente al "acoso" al que, dice, la han sometido PP y Vox.

La portavoz del PSOE ha vuelto a trasladar el apoyo de la dirección federal a Alegría, tal como hizo en la víspera la 'número tres' Rebeca Torró, reiterando que hizo una campaña útil, centrada en los problemas de Aragón.

Además ha insistido en que "le ha faltado tiempo" por la decisión del PP de adelantar las elecciones con la "excusa", dice, de que no podía aprobar unos presupuestos. En ese sentido le ha recordado que la propia Alegría ofreció al presidente Jorge Azcón sus votos para aprobar las cuentas autonómicas sin depender de Vox y este lo rechazó.

