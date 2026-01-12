Alegría (PSOE) apoya la propuesta de Sánchez sobre bonificación del IRPF por los alquileres de viviendas

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. - PSOE.

PINSEQUE (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha expresado este lunes su apoyo a la propuesta del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de bonificar en el IRPF el 100% de los alquileres de vivienda que no suban este año, 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alegría ha señalado que la vivienda es uno de los principales problemas de los aragoneses y también "la principal responsabilidad" del Gobierno de Aragón

Ha expuesto que "en este año 2026 se van a tener que renovar muchos contratos y por tanto hay muchos inquilinos que están pendientes de esa renovación y también preocupados. ¿Qué es lo que se traslada? Que aquellos propietarios de viviendas que vuelvan a renovar sus contratos de alquiler y no suban ni un euro esos contratos por parte del gobierno se les bonificará el 100% del IRPF".

De esta forma, "las personas que ahora mismo estén viviendo de alquiler, cuando se les va a renovar el contrato no van a tener que pagar más por su contrato de alquiler y los propietarios de esas viviendas tampoco van a tener ninguna merma porque se les va a bonificar su IRPF".

Ha alertado del "excesivo abuso de los precios del alquiler por habitaciones", de 600 euros en adelante, a lo que "también se le va a poner coto", defendiendo la aplicación de la Ley de Viivenda y la declaración de Zonas Tensionadas, criticando que el Gobierno de Azcón no aplica esta medida de la normativa estatal, que "está teniendo efectos" en otras comunidades autónomas "porque la gente está viendo que se están reduciendo sus alquileres, como en Barcelona".

Alegría ha prometido construir vivienda pública y evitar que se especule con las VPO, recalcando que se pagan "con los impuestos de todos y de todas: Creo que ese es el camino que tenemos que transitar desde la responsabilidad en todas las Administraciones".

VISITA A PINSEQUE

En otro orden de cosas, la candidata socialista se ha comprometido a impulsar una educación pública de calidad para todos los aragoneses y a licitar de manera inmediata la construcción del aulario de Secundaria para evitar que 300 alumnos de Secundaria se desplacen cada día desde Pinseque hasta Alagón, en la provincia de Zaragoza.

"Se trata de un proyecto que inició el anterior Gobierno socialista y que Azcón ni siquiera ha movido un papel en esta legislatura", ha indicado. Alegría ha realizado estas declaraciones esta tarde en Pinseque, donde ha mantenido una reunión la AMYPA de la localidad.

Ha señalado que las familias de Pinseque llevan desde el año 2022 haciendo "una reclamación justa", que sus 290 alumnos puedan estudiar en Pinseque, ya que todos los días cinco autobuses, con el riesgo que conlleva, se deben desplazar ida y vuelta, con la pérdida del horario lectivo.

Pilar Alegría ha lamentado que "en estos dos años la única respuesta del Gobierno de Azcón es la absoluta dejación e incapacidad para atender a los problemas y para dar solución".

El proyecto de ampliación del aulario de Pinseque está redactado desde 2022, además el Ayuntamiento compró la parcela para ejecutar la obra y poder poner los cuatro cursos de la ESO, de esta forma se evitaría que los alumnos se tuvieran que desplazar diariamente.

"Mi compromiso es absoluto con la reivindicación de Pinseque para hacerlo efectivo con la nueva presidencia a partir del 8 de febrero", ha indicado Pilar Alegría. Ha advertido además que además del problema con la educación pública también hay un problema con la sanidad por la falta de pediatra, a pesar del elevado número de niños que hay en la localidad.

"El presidente Azcón no está teniendo la capacidad de responder a los problemas de los aragoneses y ya se sabe que cuando no te haces cargo de sus problemas, no estás capacitado para gobernar este territorio", ha manifestado.

Asimismo, la candidata ha aseverado que "la mejor inversión de un Gobierno es facilitar el derecho a tener una educación pública de calidad y poderla tener en tu propio municipio".

Sin embargo, ha afirmado que la posición del PP "es el no a todo, por ello la primera pregunta que le haría es saber cuál es su modelo financiación, actualmente no sabemos cuál es su modelo, sabemos que no le gusta el actual, pero desconocemos su propuesta".

"Como presidenta de Aragón voy a trabajar para poder llegar a acuerdos en aquellos temas que sean positivos para los aragoneses y aragonesas. Con los 630 millones de euros de la nueva financiación se pueden construir varios institutos en Aragón, especialmente en el mundo rural, este mismo, en Pinseque, esta presupuestado por 5 millones de euros".

La candidata ha señalado que "el señor Azcón se queja de los recursos que llegan del Gobierno de España y para qué los ha utilizado, acaso para poner en marcha un nuevo hospital privado en Zaragoza, sin embargo, vemos otros hospitales públicos que no han tenido ni tiempo para abrir los accesos como ocurre con el hospital de Teruel".

Alegría ha criticado la gestión de la educación del Gobierno de Azcón, "ya que estos recursos los van a utilizar para concertar el bachillerato cuando hay plazas de bachillerato en centros públicos que están sin cubrir, de ahí que sea importante que con los recursos públicos lo que se amplíen deben ser los derechos, y que no se destinen a privatizar o ensanchar los bolsillos de los mismos de siempre que, curiosamente, suelen ser siempre los amigos de Azcón".