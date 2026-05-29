Alegría (PSOE) asegura que José Manuel Blecua deja un legado "que perdurará generaciones"

Archivo - La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha definido al filólogo José Manuel Blecua como una "figura imprescindible de la filología y un referente intelectual de Aragón" y ha asegurado que su legado "perdurará generaciones".

El académico y exdirector de la Real Academia Española (RAE) ha fallecido este viernes 29 de mayo en Madrid a los 86 años, según ha informado la RAE.

Nacido en Zaragoza el 21 de junio de 1939, fue elegido académico de número el 19 de junio de 2003 para ocupar la silla 'h' y tomó posesión el 25 de junio de 2006 con el discurso titulado Principios del 'Diccionario de Autoridades'. Elegido director de la RAE en diciembre de 2010, ocupó el cargo entre 2011 y 2014. Además, fue secretario de la corporación de 2007 a 2009.

En una publicación en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, Alegría ha destacado también la dedicación al estudio de Blecua y su defensa de la lengua castellana, además de su servicio al frente de la RAE.