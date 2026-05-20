Alegría (PSOE) califica de "impacto difícil" la imputación de Zapatero y carga contra el PP por "juzgar y sentenciar"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, antes de la manifestación en defensa de la educación pública. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha calificado de "impacto difícil" la noticia de la imputación del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha pedido "respetar a la justicia y, sobre todo, mostrar confianza frente a la presunción de inocencia", al mismo tiempo que ha cargado contra el PP y la derecha por "salir a juzgar y sentenciar rápidamente".

Así lo ha expresado Pilar Alegría este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación en defensa de la educación pública en Zaragoza.

"Para cualquier ciudadano progresista, no solamente del PSOE, sino una inmensa mayoría que gracias a las políticas de Zapatero vimos cómo se retiraron las tropas de Irak, o cómo se puso fin a ETA, o cómo las personas homosexuales pueden casarse, gracias a leyes que impulsó él, conocer una noticia como la de ayer es un impacto difícil", ha afirmado Pilar Alegría.

Ha incidido la dirigente socialista en que fue el propio expresidente quien se dirigió a los ciudadanos a través de un vídeo "diciendo que va a dar todas las explicaciones", por lo tanto, "lo que queda es que la Justicia haga justicia y respetemos la presunción de inocencia".

Además, ha afeado al PP y a la derecha en España que hayan salido "rápidamente a juzgar y a sentenciar", no obstante, ha apelado al "Estado de Derecho que funciona" y ha subrayado que es a la Justicia a la que le corresponde" hacerlo.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado a declarar a Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio en la causa sobre el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros, concedido a la aerolínea 'Plus Ultra' en calidad de investigado, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.