Alegría (PSOE) firma un compromiso con la escuela pública y reprocha a PP y Vox que no lo hagan

ZARAGOZA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha firmado este martes el documento 'Acuerdo por una Educación Pública de Calidad', presentado por organizaciones y sindicatos, y ha reprochado a PP y a Vox que no hayan querido refrendar este apoyo a la escuela pública.

"Yo lógicamente quería estar aquí, firmar este compromiso, firmar este documento a favor de la escuela pública, que es la verdadera educación que garantiza esa igualdad de oportunidades, vivas donde vivas, provengas del código postal que provengas y sobre todo, indiferentemente de la cuenta corriente que tenga tu familia", ha expresado Alegría tras la firma.

De este modo, ha trasladado su compromiso de "seguir trabajando y apostando" por la escuela pública, que "ha sido claramente maltratada durante estos dos años del Gobierno de Jorge Azcón".

Por ello, la candidata socialista ha avanzado que, si tiene el "enorme honor" de ser la próxima presidenta de Aragón, su principal prioridad va a ser apostar por la educación pública con "importantes medidas", comenzando por llevar a la práctica la máxima de que "los recursos públicos tienen que ir a mejorar la educación pública".

Ha apostado también por seguir ampliando las plazas de educación infantil de 0 a 3 años, en un momento en el que el actual Gobierno autonómico está "privatizando esas plazas" y en el que muchas familias, en especial muchas mujeres, no pueden trabajar fuera del hogar por el coste "tan importante" de estas escuelas.

Alegría ha reiterado también su oposición a la concertación del Bachillerato, máxime cuando hay más de 2.000 plazas públicas vacías, y su propuesta de que el servicio de comedor escolar, que es "absolutamente básico y fundamental" para muchos estudiantes y familias, sea gratuito y público hasta los 16 años.

La candidata del PSOE ha aprovechado también para hacer una defensa de la escuela pública ya que sin ella "muchos pueblos directamente cerrarían las puertas" y que es la única que está presente en la mayor parte de los municipios aragoneses, por lo que "sólo la escuela pública es la que garantiza esa verdadera igualdad de oportunidades".

Gracias a la enseñanza pública, ha recalcado, esos padres que deciden trasladar su proyecto vital a pueblos pequeños, que abre aulas con seis o siete niños, "pueden desarrollar su proyecto de vida" y esos niños tienen "las mismas oportunidades".

"Si esa escuela no existiera, los pueblos tendrían que cerrar", ha insistido Alegría, quien ha terminado reiterando que la educación pública va a ser "una auténtica prioridad" porque "es la única que garantiza la igualdad de oportunidades vivas donde vivas".