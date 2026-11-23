La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en el mitin de Ejea junto con la alcaldesa, Teresa Ladrero, y el vicesecretario general del PSOE regional, Darío Villagrasa. - PSOE

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha hecho este lunes un llamamiento a la movilización "para hacer frente a la mala política y la mala educación" del PP. Ha participado en un mitin junto con la alcaldesa de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Teresa Ladrero, el vicesecretario general de los socialistas aragoneses, Darío Villagrasa, y el candidato número 3 al Congreso por Zaragoza, José Antonio Remón.

"Llevamos once días de campaña electoral y el PP ya ha insultado a los andaluces, a los sorianos, a los profesores de la pública, a los sindicatos, al colectivo LGTBI y hoy, incluso, a la televisión pública: Van casi cada día con un desprecio nuevo".

Pilar Alegría ha apostado por "la buena política, la política que da resultados, que está perfectamente representada en la papeleta del PSOE".

Teresa Ladrero ha expresado que Ejea de los Caballeros, un municipio gobernado por los socialistas desde 1991, demuestra "la capacidad transformadora" de este partido. "También vemos cómo el legado de Javier Lambán se lo están cargando el PP y Vox".

"Los socialistas en Aragón demostramos que defendemos el Estatuto de Autonomía, el aragonesismo y sobre todo ese futuro prometedor de progreso para nuestra tierra". Por eso "queremos que la gente vote, a pesar de que el Partido Popular pida que no vayamos a votar".

"Hay que votar como si no hubiera un mañana porque están en juego nuestros derechos, nuestro futuro y sobre todo la humanidad de nuestro país".