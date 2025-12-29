Alegría (PSOE) promete impulsar el Estatuto de la Mujer Rural que Azcón "ha dejado en el cajón"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría. - JOSÉ VALERO CABREJAS

TALAMANTES (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para las mujeres que deciden trabajar y vivir en los pueblos y se ha comprometido a seguir defendiendo el potencial de las mujeres en el medio rural con el desarrollo del Estatuto de la Mujer Rural "que Azcón ha dejado en el cajón y que no ha visto la luz durante toda la legislatura".

En una visita a la localidad de Talamantes, en la Comarca zaragozana del Campo de Borja, Alegría ha apostado por esta ley, que busca sobre todo proteger, acompañar y respaldar a las mujeres, "especialmente estas mujeres emprendedoras que están generando proyectos tan interesantes, y que no solamente generan empleo, sino también contribuyen al sostenimiento de nuestro propio medio ambiente y patrimonio cultural, además del reconocimiento de su labor".

La candidata del PSOE ha escuchado el testimonio de varias mujeres en la Comarca Campo de Borja que han contribuido a la creación de empleo, entre ellas las apicultoras Lucía Ibáñez y Natalia Láinez, asentadas en Talamantes,desde donde trabajan en la cría y selección genética de la abeja negra ibérica, a través de un proyecto que cuenta con financiación de los fondos Next Generation de la UE.

"Nuestros pueblos fundamentalmente se pueden sostener y se mantienen gracias a la implicación y al compromiso especialmente de las mujeres con proyectos además tan novedosos, tan emprendedores como el que hemos conocido hasta hoy. Ahora bien, para poder desarrollar un proyecto vital, para poder generar empleo y actividad como éstas hay que ayudar, respaldar, acompañar a todas estas mujeres, a todas estas personas emprendedoras que además deciden vivir en estos pueblos, y esto se puede conseguir a través de este estatuto de la mujer rural", ha expresado.

Junto al desarrollo normativo, Pilar Alegría ha argumentado también la necesidad de "mejorar servicios públicos que son muy demandados en comarcas como esta del Campo de Borja".

En este sentido ha reiterado su compromiso con los derechos, como la sanidad pública o la educación pública, frente a "un modelo de las dos derechas de especulación, recortes y negocio".

"Quiero que los aragoneses y las aragonesas puedan decidir vivir aquí, vivir y cada vez además vivir mejor, y para eso defiendo un Aragón de los derechos", ha añadido.