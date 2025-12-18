Alegría (PSOE) reivindica la ampliación de plazas públicas en las residencias por el arraigo de los mayores

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en una residencia de mayores en Aínsa. - PSOE.

BOLTAÑA (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado este jueves la ampliación del número de plazas públicas en las residencias para personas mayores frente a un modelo del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "que ha abandonado el modelo de residencias públicas para mayores".

"Es importante ampliar el número de plazas públicas en las residencias para que las familias y las propias personas no hipotequen sus pensiones o sus salarios", ha dicho Pilar Alegría desde la Residencia La Solana de Aínsa.

Acompañada del alcalde, Enrique Pueyo, y del presidente comarcal, José Manuel Manzano, entre otros, Pilar Alegría ha reivindicado que las personas mayores se merecen continuar viviendo en su territorio si así lo desean.

"Tenemos que ofrecer oportunidades para que quien haya vivido toda su vida en estos pueblos pueda seguir haciéndolo y si son necesarias más plazas públicas en las residencias, impulsarlas", ha dicho. "Esta es mi propuesta frente a la desidia que Azcón ha proyectado en las residencias públicas de Aragón y en concreto en esta zona del territorio".

Pilar Alegría, al igual que ayer en Ejea de los Caballeros y Zuera, se ha reunido con vecinos de la comarca del Sobrarbe para atender sus necesidades. Comunicaciones, infraestructuras y servicios públicos, equipamientos han sido motivo de este encuentro.