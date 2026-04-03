Alegría (PSOE) subraya que la 'rompida de la hora' es un momento que no solo se escucha, también "se siente"

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría. - EUROPA PRESS

URREA DE GAÉN (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha destacado que el acto de romper la hora, la 'rompida de la hora', no es un momento que solamente se escucha, "es un momento que se siente".

Alegría ha participado en Urrea de Gaén este acto central de la Semana Santa del Bajo Aragón turolense, que se lleva a cabo al unísono en nueve municipios de la Ruta del Tambor y el Bombo --excepto Calanda que hace lo propio a las 12.00 horas de este viernes--.

"Además son vecinos que, muchos de ellos seguramente, no viven durante el año aquí, en Urrea, y que vienen en este momento para poder disfrutarlo porque creo que además es un sentimiento que salta barreras generacionales, que hace que estés con los vecinos, con los amigos disfrutando de este momento y entiendo perfectamente esos nervios y esa emoción", ha relatado.

Alegría ha destacado el poder disfrutar y aprovechar esta fiesta que es "patrimonio cultural e identidad" por lo que ha invitado a los aragoneses y "a la gente que venga de fuera a conocer y a disfrutar de la Semana Santa en Aragón, especialmente en este momento tan emotivo, tan simbólico como el de la rompida de la hora".

La Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, que agrupa a nueve localidades: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén.

Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, la Ruta del Tambor y el Bombo destaca por su espectacularidad sonora y por la cohesión entre municipios, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la comunidad autónoma durante la Semana Santa.