Alegría reivindica una política de vivienda pública "de verdad" frente al modelo de "negocio y privatización" de Azcón

La candidata socialista a las elecciones autonómicas del 8F, Pilar Alegría, en un momento de su visita este sábado a la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo. - JOSE D. VALERO CABREJAS

SABIÑÁNIGO (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado este mediodía desde Sabiñánigo (Huesca) la necesidad "de poner en marcha vivienda pública" y que "abandonemos ese modelo que han planteado las dos derechas, basado "en el negocio y la privatización".

Un propósito que Alegría afrontará, ha asegurado, a partir del 8 de febrero desde la presidencia de Aragón. "Defiendo una vivienda pública y asequible que permita sobre todo que los aragoneses y las aragonesas puedan vivir en su pueblo, puedan vivir en su ciudad, puedan vivir definitivamente en su comunidad autónoma", ha dicho.

En su visita a Sabiñánigo, y junto a la alcaldesa de este municipio, Berta Fernández, ha recordado la importancia de que en territorios como éste, eminentemente turísticos y en el caso de Sabiñánigo con un importante componente industrial, exista vivienda accesible para todos.

"Aquí hay muchas personas que trabajan en las distintas industrias y empresas; también muchos trabajadores del Valle de Tena o trabajadores de esos servicios esenciales, de la educación, de la sanidad, que ahora mismo necesitan una vivienda, fundamentalmente viviendas de alquiler, pero también viviendas de compra asequibles y que en este momento no encuentran y yo creo que es fundamental que por parte del futuro gobierno de Aragón en este caso, a partir del 8 de febrero como digo, apostemos por ese verdadero derecho de poner en marcha vivienda pública".

FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL Y "RECORTES" DE AZCÓN

Asimismo, Alegría ha defendido que la financiación autonómica ha vivido estos años un "cambio sustancial" al destinar más de 300.000 millones de euros a las comunidades por parte del gobierno de Pedro Sánchez.

En ese sentido, el cambio de enfoque se traduce en Aragón, según ha apuntado, en un "incremento "notable" de los recursos: 9.197 millones de euros más en los siete años del actual Gobierno respecto a los siete años de mandato de Mariano Rajoy, lo que supone un incremento del 42,7%.

"En total, más de 30.000 millones euros que, junto con los fondos europeos, están transformando Aragón y permitiendo modernizar nuestra comunidad", ha reivindicado Pilar Alegría.

En Sabiñánigo, precisamente, la candidata socialista a las elecciones del 8F ha visitado un bloque de viviendas cuya rehabilitación se ha realizado gracias a los fondos europeos, que han permitido mejoras en la climatización y aislamiento, entre otras cuestiones, de este edificio. "Estos fondos europeos fueron muy peleados por el gobierno de Pedro Sánchez y están permitiendo cambiar y mejorar nuestro país y fundamentalmente Aragón", ha dicho la candidata socialista.

Por ello se ha preguntado "cómo habiendo llegado a Aragón tantos fondos procedentes del Gobierno de España hemos asistido a esa constante política de privatización y recortes en los servicios públicos". "¿Qué ha hecho el presidente Azcón con esos recursos que han llegado para mejorar la sanidad, la educación pública?", ha planteado.

Alegría ha acusado al Gobierno del PP de "haber recortado y privatizado la sanidad pública", además del propósito anunciado de concertar la educación, especialmente el Bachillerato. "Sin embargo, ha apuntado que "lo que estamos viendo peligrosamente es engrosar demasiado las cuentas corrientes de los mismos que no dejan de ser curiosamente los amiguetes de Jorge Azcón".