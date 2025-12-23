Alegría ve las elecciones como "oportunidad de dar carpetazo a las políticas de privatización y recortes" de Azcón

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la Presidencia del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ha reivindicado: "Tenemos la oportunidad de dar carpetazo a las políticas de privatización, recortes y confrontación" del presidente del Ejecutivo autonómico y candidato 'popular', Jorge Azcón.

Así lo ha dicho ante el Comité Regional que este martes se ha reunido para ratificar por unanimidad las listas autonómicas a las próximas elecciones del 8 de febrero.

Pilar Alegría ha recordado que, al igual que en Extremadura, "esta convocatoria electoral no atiende a los intereses de los aragoneses, solo atiende a los intereses personales de Jorge Azcón, del PP y de Feijóo".

Para hacer frente a este reto, la candidata socialista se ha referido a la potencialidad del PSOE aragonés que, "cuando sale con ganas, unido, con fuerza y con convicción somos imparables". De esta forma "vamos a dar los motivos para movilizar a la ciudadanía que nos espera con ganas e ilusión y que no quiere ni pue de quedarse en casa el próximo 8 de febrero", ha manifestado en su intervención.

Alegría ha mostrado su total compromiso para ser la presidenta de todas y todos los aragoneses. "Frente a las políticas de recortes y privatizadoras de Azcón, unas políticas que benefician solo a unos pocos, a sus amigos, la candidata socialista ha reivindicado la política de proximidad, de escuchar a los ciudadanos", ha dicho.

"La ciudadanía nos reclama sanidad pública y educación pública de calidad y una vivienda pública de verdad", ha apuntado, poniendo como ejemplo que "desde que gobierna Jorge Azcón, pedir cita en algunos centros de salud supone esperar más de 15 días. Si gobernamos, en Aragón tu médico de cabecera te atenderá en un máximo de 3 días porque la sanidad pública no puede esperar".

Además, ha criticado la falta de transparencia de Azcón con sus proyectos de centros de datos. Ha reclamado a Azcón que no sea opaco y explique a la ciudadanía el empleo que de verdad se va a crear en Aragón.

"¿Cuál es la energía y el agua que consumen los centros de datos? ¿Puede repeler a que otras empresas se instalen o se mantengan?", se ha preguntado Alegría.

"No quiero un nuevo trasvase, que en este caso va a ser un trasvase de recursos energéticos porque Azcón no nos ha explicado ni el agua, ni la energía que estos centros van a consumir", ha finalizado.