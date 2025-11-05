Alerta por fuertes lluvias en Huesca: El Consistorio pide extremar la precaución y posponer desplazamientos

Archivo - Dos hombres desatascan una alcantarilla, a 2 de septiembre de 2023, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

HUESCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha pedido a la ciudadania que extreme la precaución y que posponga desplazamientos nocturnos, especialmente en vías susceptibles de acumulación de agua, ante las fuertes lluvias previstas para esta madrugada.

Así lo ha trasladado el Consistorio oscense después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso naranja, de 00.00 a 04.00 horas de este jueves, por una previsión de 30 litros por metro cuadrado y posibilidad de granizo.

Ante esta situación, el Consistorio oscense ha activado el Plan de Emergencia Municipal en fase de alerta.