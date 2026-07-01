La Aljafería inicia un plan integral de restauración para preservar su patrimonio y abrirlo a más visitantes

Las Cortes de Aragón impulsan el proyecto ‘Aljafería Viva’ con una primera inversión de 300.000 euros destinada a actuaciones urgentes de conservación, restauración y mejora del monumento - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Aragón han puesto en marcha el proyecto estratégico 'Aljafería Viva: impulsando nuestro legado', un plan integral de conservación, rehabilitación y mejora del Palacio de la Aljafería, que arranca con una inversión inicial cercana a los 300.000 euros y que marcará la hoja de ruta de la institución durante esta legislatura para garantizar la preservación del monumento y reforzar su proyección cultural y turística.

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha presentado este miércoles una iniciativa que ha definido como "un proyecto de institución" y uno de los más trascendentes de la legislatura, al considerar que el palacio constituye un patrimonio que debe conservarse y mejorarse para las próximas generaciones.

Navarro ha subrayado que el objetivo no es únicamente reparar los desperfectos acumulados por el paso del tiempo, sino desarrollar un plan permanente de mantenimiento y conservación preventiva que permita anticiparse al deterioro del edificio.

"La Aljafería no es un edificio cualquiera. Resume más de mil años de historia, ha sido residencia de reyes y hoy es, al mismo tiempo, patrimonio, identidad y sede de las Cortes de Aragón", ha señalado la presidenta, quien ha añadido que "cuidar de la Aljafería es cuidar de lo que somos todos los aragoneses".

La responsable de la cámara autonómica ha recordado que la gran rehabilitación del monumento culminó en la década de los noventa y supuso un referente internacional en restauración patrimonial, pero ha defendido que "treinta años después ha llegado el momento de dar un paso más" mediante un plan con visión de futuro.

En este sentido, ha explicado que una de las principales prioridades de la Mesa de las Cortes es abrir todavía más el palacio a la ciudadanía para que "lo conozca el mayor número posible de aragoneses, de españoles y de turistas internacionales".

ACTUACIONES PRIORITARIAS EN LOS ESPACIOS MÁS SENSIBLES

El proyecto contempla actuaciones en algunos de los elementos más emblemáticos del conjunto monumental. La intervención de mayor envergadura se realizará en la Escalera Real o de los Reyes Católicos, donde se acometerá una restauración integral que incluirá trabajos estructurales, recuperación de revestimientos, restauración de carpinterías y de elementos de madera, además del techo pintado, cuya recuperación será ejecutada por especialistas.

Esta actuación requerirá un procedimiento de licitación y contará con un presupuesto de unos 110.000 euros. La previsión es adjudicar las obras durante este año para iniciarlas en enero de 2027 y finalizarlas antes de la celebración del acto institucional de San Jorge.

Otra de las intervenciones comenzará ya durante la segunda quincena de julio en la Torre del Trovador. Los trabajos se centrarán inicialmente en la rehabilitación de fachadas y cubierta para frenar los desprendimientos detectados y garantizar la seguridad del entorno. Tendrá un coste superior a los 82.000 euros.

Posteriormente, las actuaciones continuarán en el interior de la torre, donde los técnicos han detectado filtraciones de agua, humedades persistentes, pequeñas grietas y daños provocados por xilófagos en distintos elementos de madera. La presidenta ha señalado que intervenir ahora evitará un deterioro estructural mayor y permitirá, además, adaptar este espacio para ampliar en el futuro los recorridos visitables.

También se restaurarán las yeserías ornamentales del palacio, consideradas piezas únicas del arte mudéjar aragonés. Los trabajos consistirán en consolidar las zonas fracturadas, reparar grietas y desprendimientos y realizar una reintegración cromática para recuperar la uniformidad estética de estos elementos.

CARPINTERÍAS, ASEOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El plan incorpora igualmente la restauración de las carpinterías exteriores de madera, especialmente en la Galería de los Reyes Católicos y la Torre del Trovador, donde el desgaste provocado por el sol y los agentes atmosféricos resulta especialmente acusado desde la última rehabilitación, realizada en 1998.

Los trabajos consistirán en labores de limpieza, lijado, reparación de piezas deterioradas y la aplicación de tratamientos protectores que permitan prolongar la vida útil de estos elementos.

Asimismo, las Cortes acometerán una reforma integral y ampliación de los aseos situados bajo la Escalera Real, unas instalaciones que acumulan tres décadas sin renovarse y que utilizan los cerca de 300.000 visitantes que recibe anualmente el monumento.

Navarro ha insistido en que estas actuaciones "no son decisiones caprichosas, sino necesidades urgentes del Palacio" respaldadas por informes técnicos elaborados durante los últimos meses.

Además de estas intervenciones, el proyecto prevé actuar este verano en el Patio de Armas, donde se ejecutará una primera fase de reurbanización para resolver problemas de filtraciones, con una inversión superior a los 48.000 euros.

UN PLAN CON VOCACIÓN DE CONTINUIDAD

La inversión aprobada asciende a unos 270.000 euros correspondientes al ejercicio de 2026, mientras que el resto de actuaciones se desarrollarán durante 2027, superando los 300.000 euros previstos en esta primera fase.

No obstante, María Navarro ha recalcado que esta cantidad representa únicamente el "pistoletazo de salida" de un proyecto mucho más amplio que incorporará en los próximos ejercicios inversiones millonarias destinadas a climatización, iluminación, paisajismo, renovación de instalaciones y conservación preventiva del monumento.

La presidenta ha anunciado, a su vez, la creación de una dirección técnica permanente de asesoramiento que contará con la colaboración de los arquitectos Mariano Pemán y Luis Franco, responsables de la histórica rehabilitación de la Aljafería en los años noventa, con el objetivo de garantizar la continuidad y el rigor técnico de todas las actuaciones.

Según ha explicado, el calendario de inversiones para 2027 se presentará el próximo mes de septiembre junto con el presupuesto de las Cortes, mientras que las obras previstas para este verano se han planificado para minimizar su impacto sobre la actividad turística y parlamentaria.

"Nuestro compromiso no es únicamente reparar lo que se deteriora. Nuestro compromiso es cuidar permanentemente la Aljafería, mejorar el legado que hemos recibido y transmitir este monumento en las mejores condiciones posibles a las próximas generaciones", ha concluido Navarro.