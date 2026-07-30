Allué (PP) propone que las Cortes de Aragón reprueben al ministro Bolaños por el recorte de plazas judiciales

La diputada del PP Aragón Elena Allué. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP Elena Allué ha registrado una proposición no de ley (PNL) en las Cortes de Aragón para solicitar la reprobación del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el recorte de las nuevas plazas judiciales asignadas a la comunidad autónoma, "un agravio comparativo" en relación a otros territorios.

Así lo ha manifestado este jueves en una rueda de prensa en la que ha precisado que el Ministerio ha asignado a Aragón siete nuevas plazas de juez, aunque la comunidad autónoma ha solicitado 11.

"El recorte de plazas asciende a un 36%", ha señalado Allué, quien ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno de Aragón han presentado una queja formal y que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Colegio de Abogados de Zaragoza se han pronunciado en el mismo sentido.

Esta "afrenta" no está justificada por ningún informe técnico y se aleja de las recomendaciones del CGPJ, que ha destacado en un informe "la necesidad imperiosa de aumentar las plazas judiciales en la comunidad".

El PP ya reclamó hace diez días a Bolaños la rectificación inmediata por este "trato discriminatorio", pero "lejos de rectificar, Bolaños confirma el recorte de plazas con total arbitrariedad", ha criticado Allué, rechazando la "ineptitud y soberbia" del titular de Justicia.

La parlamentaria del PP ha preguntado "dónde está Pilar Alegría", secretaria general del PSOE Aragón, de quien espera que muestre su "indignación" por esta decisión del ministro "y le pregunte qué ha hecho Aragón para recibir este trato discriminatorio".