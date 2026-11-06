La Almunia de Doña Godina recupera una feria comercial dos décadas después con 'La Plaza de AICELA'

Cartel de la feria comercial de La Almunia de Doña Godina 'La plaza de AICELA'. - AICELA

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de La Almunia (AICELA) ultima ya los preparativos de la primera edición de 'La Plaza de AICELA', una feria comercial que se celebrará este 7 y 8 de noviembre en el Pabellón Multiusos de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y que supone el regreso de un evento de estas características a la localidad después de cerca de dos décadas.

La feria nace con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes la amplia oferta de productos y servicios que existe en el municipio, reuniendo en un mismo espacio a más de una veintena de establecimientos locales pertenecientes a diferentes sectores económicos.

Moda y textil, hogar, alimentación, juguetes, tecnología y electrónica, belleza y cuidados, regalos, repostería y otros muchos ámbitos estarán representados durante un fin de semana que pretende convertirse en un gran escaparate del comercio de proximidad y en un punto de encuentro entre comerciantes, clientes y ciudadanía.

Desde la asociación destacan que se trata de uno de los proyectos más importantes impulsados por AICELA durante este año y una iniciativa pionera, ya que será la primera vez que se celebre bajo este formato.

Además de los comercios participantes, la feria cuenta con la presencia de la Asociación Española Contra el Cáncer, que dispondrá de un espacio propio donde pondrá a la venta sus habituales productos solidarios a beneficio de la entidad.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina participa con un puesto dedicado a la promoción turística del municipio y a la difusión de los principales recursos y atractivos con los que cuenta la localidad.

El evento cuenta con un programa de actividades dedicado a todos los públicos, como un servicio de ludoteca para todos los niños o la presencia de los cabezudos municipales, diferentes talleres de pintacaras y decorativos, y distintos regalos exclusivos que se podrán obtener en la feria.

EL COMERCIO LOCAL, CON MÚSCULO

La presidenta de AICELA, Silvia Torrecilla, ha destacado el esfuerzo realizado para convertir esta iniciativa en una realidad: "Es una gran oportunidad para demostrar el músculo del comercio local, una feria a la que hemos dedicado muchos recursos para que salga bien y poder demostrar a todos nuestros vecinos que el comercio local verdaderamente tiene de todo. Que no hace falta salir de nuestros pueblos para encontrar cualquier tipo de servicios o cualquier tipo de producto. Es una iniciativa en la que llevamos muchos meses trabajando y que gracias a la colaboración sobre todo de las instituciones y de los diferentes socios ha salido adelante".

La organización se encuentra ya ultimando los últimos detalles de un evento en el que lleva trabajando desde hace meses y que aspira a convertirse en una cita de referencia para el comercio de La Almunia.

AICELA confía en que la respuesta del público sea positiva y que la feria sirva para reforzar la relación entre los establecimientos y sus clientes, mostrando el potencial económico y comercial existente en La Almunia.

Bajo el concepto de una gran plaza comercial cubierta, 'La Plaza de AICELA' permitirá recorrer durante dos jornadas los distintos espacios expositivos, descubrir novedades, conocer de primera mano la oferta de los establecimientos participantes y disfrutar del ambiente generado por el comercio local.

La feria abrirá sus puertas el sábado 7 de noviembre en horario de 10.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas, mientras que el domingo 8 de noviembre permanecerá abierta de 10.30 a 14.30 horas, momento en el que tendrá lugar la clausura del evento.

AICELA anima a todos los vecinos de La Almunia y del conjunto de la comarca a visitar la feria y descubrir la amplia variedad de productos y servicios que ofrecen los comercios locales.

"Queremos que los visitantes vivan una auténtica experiencia en la nueva Plaza de AICELA, que recorran los diferentes stands, conozcan lo que ofrecen nuestros establecimientos y comprueben que en La Almunia existe una oferta comercial amplia, cercana y de calidad", ha señalado la presidenta de la asociación, que durante este viernes coordina junto al equipo de organización el montaje. La entrada será libre y gratuita durante todo el fin de semana.