Alós (PP) confía en que los resultados sean "incluso mejores" que los que apuntan los sondeos

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios después de ejercer su derecho a voto, en el IES Virgen del Pilar, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Aragón, Ana Alós, ha dicho que los 'populares' están con "muchas ganas" de conocer el resultado de las elecciones autonómicas en Aragón, y esperan con "mucha ilusión y mucha esperanza tener las mejores expectativas respecto a lo que les dan los sondeos, que puedan ser incluso mejores".

Alós se ha referido al sondeo de la empresa GAD-3 para Aragón TV que apunta a que estarían en una horquilla de entre 26 y 29 escaños en las Cortes de Aragón, donde la actual representación es de 28 escaños y la mayoría absoluta está en los 34 de los 67 diputados.

Para Alós los sondeos marcan "claramente" que el PP va tener una "victoria clara" en estas elecciones, de nuevo, y "un fracaso muy contundente del Partido Socialista".

En declaraciones a los medios de comunicación, Alós ha comentado que "en todo caso, son sondeos que todavía tienen que confirmarse a lo largo de la noche" para añadir que en el Partido Popular están con "la esperanza de tener dentro de esos sondeos el mejor resultado posible".

Alós ha reconocido que estos momentos previos a conocer el escrutinio definitivo lo vive "con muchas ganas, con ilusión y con nervios ya de saber el resultado final" para destacar que en esta campaña electoral el PP ha trabajado "muchísimo" a lo largo de estas últimas semanas.

Así, ha relatado que este domingo ha tenido la oportunidad de visitar colegios electorales en Huesca en los que ha tenido la oportunidad de ver "con muchas ganas" a los interventores y los apoderados a los que ha querido dar las gracias por el "esfuerzo que hoy, un día más, han hecho para estar en los colegios electorales, para participar de forma activa en este proceso", ha concluido.



