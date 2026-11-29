La candidata del PP al Congreso por Huesca, Ana Alos, vota en Huesca. - PP

HUESCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Huesca, Ana Alós, ha mostrado su satisfacción de "ver a mucha gente votando y ríos de gente por la calle que, en definitiva, tenía ganas de participar" en estas elecciones generales del 29 de noviembre.

Alós ha ejercido su derecho al voto este domingo en el IES Ramón y Cajal de la capital altoaragonesa.

Ha destacado el trabajo realizado por los 'populares' "durante mucho tiempo" y ha deseado que la jornada transcurra "con tranquilidad, que pueda votar todo el mundo y que, al final de la jornada, podamos ver qué han decidido, en este caso, los altoaragoneses respecto al futuro Gobierno de España".