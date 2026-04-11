Alós: "Si Alegría quiere defender Aragón, que exija ya a Sánchez las inversiones que Borja y Tarazona esperan hace años"

La secretaria general del Partido Popular de Aragón, Ana Alós; el diputado nacional Luis María Beamonte y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, - PP

La secretaria general del PP Aragón critica que "los ciudadanos pagan impuestos de récord, pero no reciben las infraestructuras básicas"

TARAZONA (ZARAGOZA), 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular de Aragón, Ana Alós; el diputado nacional Luis María Beamonte y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, han exigido al Gobierno de España la ejecución urgente de las variantes de Borja y Tarazona en la N-122, así como la finalización de los tramos pendientes de la A-15, y han criticado el "retraso injustificado" de unas infraestructuras que definen como "claves" para la seguridad, la cohesión territorial y el desarrollo económico del entorno del Moncayo por lo que ha planteado a la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, que si quiere defender Aragón, que exija ya a Sánchez las inversiones que Borja y Tarazona llevan años esperando".

Ana Alós ha subrayado que "los ciudadanos están soportando una elevada presión fiscal sin que eso se traduzca en inversiones reales en territorios como Borja y Tarazona".

En este sentido, ha instado a la ministra Pilar Alegría a que exija al Gobierno de Pedro Sánchez el cumplimiento de estas actuaciones, recordando que la ausencia de presupuestos generales del Estado "está teniendo consecuencias directas sobre estas comarcas, que ven frenadas inversiones fundamentales para su seguridad y prosperidad".

Asimismo, Alós ha señalado que el Partido Popular ha registrado una PNL en el Congreso de los Diputados para "reclamar un calendario concreto, financiación suficiente y voluntad política real que permita desbloquear estos proyectos".

Por su parte, el diputado nacional Luis María Beamonte ha explicado que la N-122 constituye un eje fundamental de vertebración del Valle del Ebro, con una alta intensidad de tráfico, especialmente pesado, que genera graves problemas de congestión, seguridad y calidad de vida en las travesías urbanas, especialmente en Borja y Tarazona.

Además, ha reprochado los retrasos administrativos que acumulan estos proyectos, destacando que "la variante de Tarazona lleva años paralizada con estudios de impacto ambiental caducados, mientras que la de Borja, que ya cuenta con un proyecto reciente, sigue pendiente de los últimos trámites".

CELMA DSTACA EL POTENCIAL ESTRATÉGICO DE LA ZONA

El diputado nacional ha subrayado también la importancia estratégica de conectar estas variantes con la A-15, especialmente en el tramo pendiente entre Ágreda y Tarazona, que permitiría impulsar un nodo logístico clave de alrededor de 900.000 metros cuadrados y favorecer el desarrollo económico no solo de Aragón, sino también de comunidades limítrofes como Navarra, La Rioja y Castilla y León.

En este contexto, ha insistido en que "si existe voluntad política, lo único que falta es licitar y ejecutar las obras y el Gobierno de Aragón ya ha cumplido en su ámbito competencial, ahora le toca al Gobierno de España".

Finalmente, el presidente provincial, Ramón Celma ha puesto en valor la ubicación estratégica de este territorio como punto de conexión entre varias comunidades autónomas, destacando "su potencial como nodo logístico y motor de desarrollo económico".

Celma también ha lamentado que "este crecimiento se ve frenado por la falta de infraestructuras básicas" reclamando al Gobierno de España que escuche las necesidades reales de la provincia y actúe con urgencia.

El presidente provincial ha concluido asegurando que "los vecinos están cansados de promesas y retrasos" y ha insistido en la necesidad de pasar de las palabras a los hechos, con plazos definidos, financiación garantizada y un compromiso real que permita hacer realidad unas infraestructuras imprescindibles para estas comarcas.