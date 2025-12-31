Un alud atrapa a un montañero que practicaba raquetas en el valle de Bielsa (Huesca)

HUESCA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un alud ha atrapado a un montañero que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca), ha informado este miércoles el Gobierno de Aragón.
Un compañero de este montañero ha podido bajar hasta el refugio de Urdiceto y ha avisado al servicio SOS 112 Aragón en torno a las 20.00 horas, han señalado las mismas fuentes.
La Guardia Civil de Montaña ha desplegado un operativo para llevar a cabo el rescate, con unas tres horas de camino hasta la zona donde se encuentra el montañero atrapado.