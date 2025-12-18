Álvarez (UGT) espera que el Gobierno apruebe la subida del SMI "como muy tarde" en la primera quincena de enero

El secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez, en Ejea de los Caballeros. - EUROPA PRESS

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, espera que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) "como muy tarde en la primera quincena de enero".

De visita en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde ha intervenido en el acto central de celebración del centenario de la presencia de UGT en la localidad cincovillesa, Pepe Álvarez ha declarado a los medios de comunicación que los sindicatos mantienen "una batalla muy dura desde hace años" para elevar el SMI hasta el 60% del salario medio español, lo que ha suscitado "muchos debates" y el próximo acuerdo tiene que "ayudar a continuar caminando en esa dirección".

"Es verdad que lo hemos subido de manera excepcional, el 61% desde 2018, pero para cumplir la Carta Social Europea tenemos que avanzar", ha continuado el líder confederal de UGT, quien ha indicado que los expertos han debatido subir el SMI el 3,1% o el 4,7% para que cotice al IRPF, lo que quiere UGT: "En ese marco vamos a negociar".

Sobre la posición contraria de CEOE, Pepe Álvarez ha dicho que "lo difícil es encontrar una cosa en la que esté de acuerdo CEOE", agregando que ha transcurrido "un largo periodo en el que no hay negociación" por la posición "política y partidaria" de la patronal, lo que "es muy negativo para las empresas, los trabajadores y la economía del país".