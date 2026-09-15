El alza de la energía hace repuntar el IPC en agosto hasta el 3,9% anual, señala el Gobierno de Aragón

Los precios subieron el 3,9% interanual en agosto de 2026. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha atribuido al alza de la energía el repunte del IPC en agosto hasta el 3,9% interanual. En el conjunto de España, la tasa de inflación aceleraba también siete décimas en agosto, alcanzando el 4,3% anual.

De acuerdo con el INE, el principal factor detrás de este comportamiento en agosto fue la subida de los precios de los combustibles, frente a la bajada que se produjo en agosto del año anterior. En menor medida, también influyó una bajada de precios de alimentos y bebidas de menor intensidad que la observada un año antes.

En el conjunto de la eurozona, la tasa de inflación en agosto aceleraba cuatro décimas para situarse en el 3,3% anual. En consecuencia, el diferencial de inflación con la UEM era desfavorable en seis décimas en el caso de Aragón y en un punto porcentual en el conjunto de España.

Por lo que respecta a la inflación subyacente --que es aquella que excluye de su cálculo alimentos no elaborados y productos energéticos--, se mantenía en Aragón en el 2,6% anual en agosto, por tercer mes consecutivo, mientras que en el conjunto de España desaceleraba una décima quedando en un 2,9% anual.

En el promedio de la eurozona la inflación subyacente se moderaba una décima hasta situarse en el 2,1% anual en agosto. Como referencia en materia de precios energéticos, el petróleo en su calidad Brent cotizó en agosto de 2026 a una media de 87,3 dólares el barril, un 5,1% más caro que en julio y un 30,2% por encima de agosto del año anterior.

Respecto al gas natural TTF, que influye particularmente en la formación del precio de la electricidad, se observa un precio medio en agosto de 62,1 euros por MWH, un 15,2% más caro que en julio y un 90,0% por encima del precio de agosto del año pasado.

En relación al mes de agosto del año anterior, las tasas anuales de inflación en Aragón en agosto de 2026 eran positivas en doce de los trece grupos de consumo considerados por el IPC y negativa en el caso restante.

El ranking en agosto viene encabezado por el grupo de Transporte, con una elevada tasa de inflación del 9,3% anual, motivada por el alza de precios de los combustibles. En segundo lugar, se sitúa el grupo de Vivienda, con una tasa de inflación del 7,6% anual, debido a los precios de la electricidad.

A distancia, también eran elevadas las tasas de inflación en agosto de Información y comunicaciones (3,3% anual), Cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos (3,2% anual), así como Bebidas alcohólicas y tabaco y Seguros y servicios financieros (3,0% anual en ambos casos).

Con tasas de inflación situadas entre el 2,0% y el 3,0% anual se situaban en agosto en Aragón los grupos de consumo de Restaurantes y servicios de alojamiento (2,7% anual), Sanidad (2,3% anual), Alimentos y bebidas no alcohólicas y Servicios de educación (2,1% anual en ambos casos).

Las tasas de inflación en agosto eran débiles en Actividades recreativas, deporte y cultura y Muebles y artículos del hogar (0,9% anual en ambos grupos de consumo).

Por último, los precios de Vestido y calzado se redujeron un 2,3% anual en agosto en Aragón, debido a unas rebajas de verano más intensas que las del año anterior.

Por comparación con el mes anterior, los precios en agosto aumentaron un 0,6% en Aragón en promedio, como consecuencia de incrementos mensuales en cinco de los trece grupos de consumo, estabilidad en otros cinco de ellos y disminuciones mensuales de precios en los tres casos restantes.

TRANSPORTE

Así, los precios en Aragón aumentaron en agosto un fortísimo 3,2% mensual en Transporte, un 1,2% mensual en Información y comunicaciones, un 0,9% mensual en Vivienda, un 0,7% mensual en Actividades recreativas, deporte y cultura y un 0,4% mensual en Cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos.

Los precios en Aragón no sufrieron variación mensual alguna en agosto en los grupos de consumo de Bebidas alcohólicas y tabaco, Muebles y artículos del hogar, Sanidad, Servicios de educación y Seguros y servicios financieros.

En sentido contrario, se produjeron en agosto disminuciones mensuales de precios en Restaurantes y servicios de alojamiento (-0,1% mensual), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3% mensual) y en Vestido y calzado (-1,7% mensual), en este último caso debido a las tradicionales rebajas de verano, como ya se ha citado.

Por provincias aragonesas, la tasa de inflación en agosto de 2026 se situó en el 4,3% anual en Huesca, en el 4,2% anual en Teruel y en el 3,7% anual en Zaragoza.

Tal como se esperaba, en su última reunión celebrada los días 9 y 10 de septiembre, el Consejo de Gobierno del BCE decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando así la facilidad marginal de depósito en el 2,50%, el tipo de las operaciones principales de financiación en el 2,65% y la facilidad marginal de crédito en el 2,90%. Se trataba de la segunda subida del año, tras la efectuada el pasado mes de junio.

El mercado apuesta por dos subidas adicionales en lo que resta de ejercicio, hasta situar el tipo de referencia --la facilidad marginal de depósito-- en el 3,0%.Temas IPC