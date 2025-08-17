Amaral llevará su Dolce Vita a once conciertos antes de fin de año

Eva Amaral y Juan Aguirre, del dúo Amaral en Starlite Occident a 08 de agosto de 2025 - ORGANIZACIÓN

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dúo zaragozano Amaral llevará su último trabajo, titulado Dolce Vita, a once localidades españolas donde tiene programados otros tantos concierto antes de fin de año. Las entradas se pueden adquirir en la web 'https://www.amaral.es/conciertos/'.

Amaral se volverá a subir a los escenarios este jueves, 21 de agosto, en el Auditorio de La Granja de Ciudad Real, para continuar el 26 de agosto en Mallorca; y el 29 de agosto en Cuenca.

Septiembre comenzará con los conciertos del día 7 en Sevilla, el 11 en Albacete; el 20 en Tarragona y el 27 en La Palma. El mes de octubre les llevará a Toledo, el día 11; y a Castellón el día 25; mientras que en noviembre les espera la plaza de Huelva, el día 1; y en diciembre cerrarán la gira en San Sebastián el día 20.

Esta gira ha comenzado en Bilbao en 10 de mayo, para seguir con los dos conciertos seguidos los días 16 y 17 de mayo en Zaragoza, y su música se ha podido escuchar en Pamplona, Valencia, Barcelona, Alicante, Murcia Córdoba, Granda Badajoz, Madrid Menorca, Santander, Chiclana (Cádiz), Marbella (Málaga) y Cap Roig Festival (Gerona).