Andorra aspira a continuar con la peatonalización del centro de la localidad después del estado de alarma

ANDORRA (TERUEL), 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andorra plantea llevar a cabo un estudio de movilidad para peatonalizar el centro del municipio durante los fines de semana, una vez se aprueben los presupuestos. Estas zonas se han adaptado durante la desescalada de la pandemia del coronavirus para los paseos o para su ocupación por parte de establecimientos hosteleros y así garantizar las distancias de seguridad.

"Queríamos hacer un proyecto para recuperar, en los fines de semana, los espacios de los coches y que fuese una zona de convivencia de niños, mayores y vecinos, garantizando el derecho al descanso y respetando las normas de convivencia y seguridad", ha explicado el alcalde de Andorra, Antonio Amador, en declaraciones a Europa Press.

El estudio para este proyecto iba a ser presentado en una partida del presupuesto, que se ha visto paralizado por la pandemia del coronavirus y que, según el regidor, se retomará junto a la adaptación de nuevas cuestiones que aborden la incidencia de la COVID-19.

Mientras tanto, con el objetivo de "facilitar" la vuelta al trabajo de un sector "castigado" como es el de la hostelería, Amador ha indicado que se han ampliado los espacios de uso de los establecimientos, de forma que se ha proporcionado, de manera provisional, zonas que estaban destinados al aparcamiento de coches.

"Esa medida para favorecer el sector, y que en algunos casos contemplaba cortes de calles y la restricción de circulación, era algo que teníamos pensado. Lo vamos a hacer no de forma tan madurada como habíamos querido pero creo que todo el mundo tiene ganas de volver a la normalidad", ha precisado el alcalde.

Amador ha detallado que la decisión aprobada por el Consistorio para permitir el uso de veladores sin pagar la tasa correspondiente, permanecerá en vigor hasta el próximo 31 de diciembre, con el fin de "apoyar a pequeñas empresas y autónomos" de la localidad.

A partir de ese momento, el alcalde ha expuesto que el equipo de Gobierno trabaja para presentar unos nuevos presupuestos que contemplen el impacto y la financiación destinada a los efectos de la pandemia pero que también recojan el estudio de movilidad para una peatonalización segura y que estaba previsto para el próximo año.

Asimismo, Antonio Amador ha estimado que los propietarios de establecimientos y comercios "están cumpliendo" las restricciones y medidas de seguridad" y que "quitando algún despiste" la población "se está comportando de forma ejemplar".

VIGILANCIA Y FRANJAS HORARIAS

No obstante, ha recordado que la Policía se encuentra "muy presente" en las calles de la localidad para informar y recordar las restricciones con motivo del estado de alarma y ha asegurado que, en caso de que se pusiera en riesgo la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento "actuará en consecuencia". "Vamos a estar muy vigilantes".

En cuanto a la supresión de franjas horarias para aquellas localidades de menos de 10.000 habitantes, entre las que se encuentra Andorra con más de 7.000, el alcalde ha valorado que todas las cuestiones que supongan "una recuperación de la normalidad" son "positivas".

Sin embargo, ha argumentado que la "nueva normalidad" supone convivir con el virus y "si se ha sido responsable en los momentos de restricción de libertades" se deberá ser "igual o más responsable" ante la recuperación de movimientos. "Lo que no podemos hacer es tirar por tierra todo el trabajo de las semanas anteriores".

Por último, Amador ha celebrado que el coronavirus no haya registrado una incidencia "significativa" en la localidad y, aunque no ha podido ofrecer datos concretos del número de contagios, ha resaltado que el impacto de la COVID-19 "no ha sido el que en un momento podíamos temer".