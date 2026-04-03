Antonio Resines rompe la hora en Calanda con el estruendo de cientos de tambores y bombos en una plaza entregada

Rompida de la Hora en Calanda (Teruel) - Javier Escriche - Europa Press

CALANDA (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

El actor Antonio Resines ha protagonizado la 'rompida de la hora' en Calanda (Teruel) y se ha dejado inundar el estruendo de cientos de tambores y bombos que, al unísono, han roto el silencio a las 12.00 horas de este Viernes Santo, para anunciar la muerte de Cristo.

En una plaza de España de Calanda, completamente abarrotada y teñida de morado por el color de las túnicas, Antonio Resines ha aparecido con gafas oscuras por el sol que hoy brilla en esta localidad del Bajo Aragón y sonriente se ha situado delante del bombo gigante que preside este día la plaza.

Ha estado acompañado por el hermano de la Cofradía del Cristo Crucificado, Joaquín Lahoz, 'El Manzanas', que le ha guiado y ha explicado la forma de proceder para coger la maza y golpear contra el bombo. También ha asistido el consejero de Medioambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco,

Ataviado también con la túnica morada y junto al alcalde de Calanda, Alberto Herrero, se ha hecho el silencio unos minutos antes de las 12.00 horas que marcaba el reloj de la plaza y ambos han posado para los fotógrafos delante del bombo gigante. Toda la plaza ha estado atenta a este momento hasta que se ha roto dos minutos después, cuando el alcalde ha dado la orden al bajar la vara de mando.

En el centro del bombo y durante un minuto seguido, Resines ha tocado con fruición el bombo, hasta que ha parado para sonreír y tomar fuerzas y volver a golpear con la maza durante dos minutos más cuando ha cejado y ha salido de la plaza acompañado por el citado hermano de la Cofradía del Cristo Crucificado, que este año ha sido la encargada de romper la hora el Viernes Santo.

En el camino de vuelta, Resines se ha llevado la maza y ha golpeado divertido en alguno de los bombos de los miles de cofrades que inundan la plaza de España de Calanda. Su espacio central en el bombo lo han ocupado rápidamente varios jóvenes que con gran energía han golpeado con ímpetu el cuero.

24 HORAS SIN PARAR

En todo Calanda se ha podido escuchar el son de La Palillera que es uno de toques que marcan la historia de la Semana Santa de Calanda y es perfectamente reconocible.

Este estruendo ha retumbado incesante bajo un sol de primavera que ha hecho brillar el satén o raso de las túnicas moradas que además se movían ondulantes con el suave viento que sigue soplando en todo Aragón.

Este sonido ensordecedor que golpea el pecho ha recordado al mundo la muerte de Cristo este Viernes Santo con el sincronizado toque de los bombos y tambores.

Este momento marca, además, el inicio de más de 24 horas ininterrumpidas de redoble de tambores, una manifestación cultural profundamente arraigada que reúne a vecinos, cofradías y visitantes en un ambiente de gran emoción colectiva.

Una estampa icónica que el cineasta de Calanda, Luis Buñuel, difundió y dio proyección internacional a este momento culmen de la Semana Santa en varias películas como 'Nazarín' o 'Simón del desierto', que ha quedado inmortalizado.

ESCULTURA DE BUÑUEL

Precisamente, en memoria a este ilustre calandino, hace cuatro años se inauguró una escultura del cineasta Luis Buñuel, en plaza de España, en la que aparece tocando el tambor, y es un homenaje a uno de los mayores difusores de la 'Rompida de la Hora' de Calanda.

Realizada por el escultor Daniel Elena, un zaragozano afincado en Alcañiz, está esculpida en bronce, es de tamaño real y se apoya en el suelo. Tiene 1,71 metros de alto, que es la altura de Buñuel y está inspirado en una foto del cineasta saliendo de su casa con la túnica y el tambor, ya que era un habitual de esta celebración en su localidad natal.

La Semana Santa de Calanda ha sido declarada en 2001 de Interés Turístico en Aragón y desde 2004 tiene el título de Fiesta de Interés Nacional.

Los cofrades salen en procesión por las calles de Calanda durante el Viernes Santo y es una de las más destacadas de España. Una parte importante de la procesión es la colocación del Gran Bombo enfrente de la casa de Luis Buñuel. Después, con la primera campanada del reloj de la Iglesia, comienza la 'Rompida de la Hora' con el estruendo enorme generado por miles de tambores y bombos a la vez.

Es la única localidad de las nueve que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo que rompe la hora a las 12.00 horas del Viernes Santo, que simboliza la muerte de Cristo y que puede congregar hasta 10.000 personas.

El resto de los municipios del Bajo Aragón, que conforman la Ruta del Tambor y el Bombo, lo celebran a las 00.00 horas del Viernes Santo, excepto Alcañiz que no celebra la 'Rompida de la Hora'.