Zaragoza.- El PSOE acusa a Chueca de "colocar" un "comisario político" en Intervención para "huir del control" - PSOE

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista Marta Aparicio ha denunciado este lunes que las cifras anunciadas por Natalia Chueca para el presupuesto municipal de 2027 "no dan" y que, con los propios incrementos de gasto comunicados por la alcaldesa, existe un desfase de 30 millones de euros.

"Es matemáticamente imposible", ha afirmado, advirtiendo de que, si el Gobierno del PP no está falseando sus previsiones, tendrá que aplicar importantes recortes en otras partidas para cuadrar las cuentas; partidas esenciales como la lucha contra la violencia machista, la cooperación al desarrollo o las políticas de juventud.

En la Comisión de Hacienda, Aparicio ha explicado que Chueca anunció un presupuesto de 1.100 millones de euros, 61 millones más que el presupuesto inicial de 2026. Sin embargo, los incrementos que la propia alcaldesa detalló para distintas áreas ya superan ese crecimiento disponible.

Así, los 40 millones adicionales anunciados para Movilidad dejarían 21 millones de margen. El incremento del 10% en Personal supondría otros 30 millones, con lo que ya faltarían nueve. A continuación, los 12 millones adicionales de inversión elevarían el desfase a 21 millones. Si se suman los 6,5 millones de crecimiento de Parques y Jardines y los tres millones de Políticas Sociales, el agujero alcanzaría los 30 millones de euros.

"Solo con los anuncios de grandes números que dio el otro día Chueca nos faltan 30 millones de euros más de lo que supuestamente va a crecer el presupuesto", ha resumido la edil socialista.

Además, ha recordado que buena parte del incremento de Movilidad podría destinarse al nuevo contrato del autobús, que absorbería al menos 26 de los 40 millones anunciados, siempre que entre en vigor en 2027. También ha cuestionado que la subida prevista en Personal sea suficiente, puesto que los 300 millones presupuestados este año ya han resultado insuficientes y ha sido necesario aprobar modificaciones de crédito, incluida una de 11 millones de euros.

A estas cantidades habrá que añadir, según ha advertido, el préstamo participado de la Romareda trasladado al próximo ejercicio, los sobrecostes de las obras del Huerva y las actuaciones que acumulan retrasos y tendrán que pasar al año que viene.

APARICIO: "ME PARECE MAGIA, CIENCIA FICCIÓN O MENTIRA"

La concejal socialista ha ironizado con la credibilidad de las cuentas: "Me muero de ganas de ver el presupuesto, me parece magia, ciencia ficción o mentira", por lo que ha exigido al Gobierno de Chueca que explique cómo piensa financiar todos estos compromisos.

La concejala socialista ha alertado de que, si las previsiones anunciadas no son falsas, la única alternativa para cuadrar las cuentas será recortar 30 millones de euros en otras políticas municipales.

"¿De cuáles, señora Solans?", ha preguntado Aparicio, que ha señalado directamente las partidas que podrían verse perjudicadas: "Doy por hecho que adiós a la cooperación al desarrollo, bajarán las partidas de los distritos, las subvenciones a las asociaciones, la lucha contra la violencia de género o las políticas de juventud".

Para la edil socialista, sería especialmente preocupante que el Gobierno del PP utilizase como vía de ajuste políticas esenciales para la igualdad, la protección de las mujeres y la cohesión social. "No hay más opciones: o están mintiendo o hay muchos recortes que no nos han contado", ha insistido.

Aparicio también ha denunciado la falta de responsabilidad presupuestaria de un Gobierno del PP que, a su juicio, está asfixiando económicamente al Ayuntamiento mientras mantiene una política de rebajas fiscales para quienes más tienen y aumenta de manera desproporcionada el gasto corriente.

"Este Ayuntamiento se asfixia, no pueden estar bajando los impuestos a los que más tienen mientras aumentan el gasto corriente de manera desproporcionada", ha advertido.

Marta Aparicio ha vinculado también las dificultades económicas del Ayuntamiento de Zaragoza con la falta de financiación del Gobierno de Aragón. La concejal socialista ha reclamado a Jorge Azcón que abone los más de 30 millones de euros que todavía debe al Consistorio zaragozano correspondientes a 2026.

Pero la deuda pendiente no es el único problema. Aparicio ha denunciado que las transferencias previstas por el Gobierno de Azcón para Zaragoza apenas superan los 37 millones de euros, solo tres millones más que en 2024 y alrededor de ocho millones menos que en el último presupuesto aprobado por el anterior Gobierno de Javier Lambán.

Marta Aparicio ha criticado, además, que desaparezcan los 100.000 euros del convenio de violencia de género y ha cuestionado que el incremento de las partidas de ayuda a domicilio y teleasistencia responda realmente a una mayor aportación autonómica, puesto que se debe fundamentalmente a la revisión del precio por hora del nuevo pliego y a la subida salarial.

"Favores los justos, nos pagan lo que nos cuesta prestar un servicio que es de su competencia", ha señalado.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno de Azcón que incorpore una nueva partida de 200.000 euros para festivales mientras sigue sin dar respuesta a cuestiones pendientes como la financiación del IMAR o la compensación por los importes cobrados de más en varios barrios rurales.

Para Aparicio, la conclusión es clara: "El Gobierno de Azcón no tiene ni la más mínima intención de arreglar esto". La edil socialista considera que Azcón está dejando de lado las necesidades de Zaragoza y que el Gobierno de Chueca tampoco está defendiendo los intereses de la ciudad ante su propio partido. "Zaragoza no va a recibir del Gobierno de Aragón lo que es justo", ha denunciado.

Por todo ello, la concejal socialista ha reclamado explicaciones a ambos gobiernos del PP, advirtiendo de que la combinación de una financiación autonómica insuficiente, una deuda de más de 30 millones pendiente de pago y unas previsiones municipales que no cuadran pone en riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento y el mantenimiento de políticas públicas esenciales.