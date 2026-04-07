Aragón abre una agenda extensa de promoción turística en 2026 con acciones en España, Europa, América y Asia

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón desarrollará a lo largo de 2026 una intensa agenda de promoción turística con actuaciones en el mercado nacional y en destinos internacionales estratégicos, con el objetivo de reforzar su posicionamiento y atraer visitantes de mayor valor añadido.

Este plan incluye presentaciones profesionales, roadshows y misiones comerciales en ciudades clave de España y en siete países distintos de Europa, América y Asia, en un contexto en el que el turismo generó en 2025 un gasto directo de más de 2.000 millones de euros, con un peso creciente del mercado internacional.

La estrategia diseñada por la Dirección General de Turismo y Hostelería se articula en torno a una combinación de acciones dirigidas tanto a profesionales del sector como al público final, con especial atención a mercados consolidados y a otros con potencial de crecimiento.En el ámbito internacional, la comunidad autónoma ha iniciado ya su calendario con una acción en Toulouse el pasado 27 de marzo, dirigida tanto a profesionales como a público final.

A esta le siguen diversas misiones comerciales y roadshows, con el lema 'Aragón, el lugar para vivirlo todo en España', como Colombia cuyos actos de promoción comenzarán la próxima semana con paradas en Medellín y Bogotá.

De este modo, la programación incluye un evento de promoción en Medellín el 14 de abril, en el espacio El Cielo, dirigido a profesionales del sector, y un segundo acto el 16 de abril en la Embajada de España en Bogotá, también orientado a profesionales y agentes turísticos. Ambos tendrán como hilo conductor la gastronomía aragonesa. Además, la agenda institucional contempla encuentros y reuniones en ambas ciudades, reforzando el posicionamiento de Aragón en este mercado estratégico de largo radio.

Las siguientes paradas de la delegación aragonesa tendrán lugar en China en mayo, en Pekín y Cantón; y Argentina en junio, con acciones previstas en Córdoba y Buenos Aires. Europa también ocupa un lugar destacado en esta agenda, con la participación de Aragón como destino protagonista en el Día Mundial de la Tapa en Bruselas el 11 de junio, una acción de carácter gastronómico, así como su presencia en el Vino Forum de Roma en septiembre, centrado en el enoturismo. A ello se suma una presentación profesional en Múnich prevista para noviembre.

El calendario internacional se completará con una misión comercial en México en la última semana de noviembre.En el ámbito nacional, Aragón desarrollará presentaciones en Gerona el 7 de mayo, Sevilla el 14 de mayo, Bilbao el 4 de junio, Madrid el 10 de septiembre y Palma de Mallorca el 19 de noviembre, todas ellas orientadas a profesionales turísticos.

Esta planificación responde a la evolución del sector turístico aragonés, que en 2025 registró un gasto turístico directo sustentado principalmente en el mercado nacional, con 1.403 millones de euros generados por 6 millones de visitantes y una estancia media de 3,8 días.

Por su parte, el mercado internacional aportó 627 millones de euros con 1,3 millones de visitantes y una estancia media de 7,5 días, lo que evidencia su mayor rentabilidad, con un gasto medio por viaje de 930 euros y un gasto diario de 161 euros. Francia se mantiene como el principal mercado emisor, concentrando el 45% de las llegadas internacionales, si bien la estrategia del Gobierno de Aragón busca avanzar en la diversificación hacia otros mercados.