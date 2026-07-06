Aragón asume como "un grave quebranto" a sus cuentas el 0,1% del PIB que fija Hacienda como objetivo de déficit

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, saluda al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada en Madrid. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha expresado el rechazo de Aragón a la propuesta del Ministerio de Hacienda de establecer en un 0,1% del PIB el déficit permitido a las comunidades autónomas, lo que supondría, ha estimado, un "grave quebranto" para la Comunidad que ha cifrado en unos 100 millones de euros. Un voto en contra en el que ha coincidido con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP.

"El Gobierno de la nación se ha quedado la mayor parte del mayor gasto para gasto social. Es decir, si había un porcentaje mayor para poderse gastar en sanidad, en educación, en servicios sociales, pues más del 90% se lo ha quedado en el Estado y a las comunidades nos deja un pequeño margen para poder actuar", ha lamentado el consejero aragonés.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha planteado este lunes a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB para los años 2027, 2028 y 2029 y les ha trasladado que el próximo ejercicio recibirán "los mayores recursos de su historia".

Arcadi España ha presidido este lunes por primera vez el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En la reunión Hacienda ha traslado la senda de estabilidad 2027-2029 para las comunidades autónomas, que se mantiene en el 0,1% del PIB, el mismo objetivo propuesto el año pasado y que ya rechazó el Congreso de los Diputados. Esta senda de estabilidad para los años 2027-2029 supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.849 millones.

Aragón reclamaba un 0,2% o un 0,3% para atender con mayor holgura la prestación de los servicios públicos esenciales, por lo que con este planteamiento el consejero Bermúdez de Castro ha reconocido que el Gobierno de Aragón deberá ajustar sus cuentas: "Lógicamente, para poder seguir financiando la sanidad, la educación y los servicios sociales tendremos que detraer partidas en mantenimiento de carreteras u otros temas que a nuestro juicio también son importantes y que el Estado debería ser coherente y poderlo repartir entre todas las comunidades", ha considerado.

El ministro también ha comunicado a las comunidades autónomas que el próximo año recibirán "los mayores recursos de su historia". En concreto, la financiación total, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de 2025, superará el 8% de aumento.

ENTREGAS A CUENTA

Sobre esas entregas a cuenta actualizadas por el Congreso, Bermúdez de Castro ha matizado que Aragón recibirá, en teoría, a partir del mes de agosto, "lo que en justicia nos corresponde porque la entrega a cuenta no deja de ser el IRPF y el IVA que pagan los ciudadanos y, de esa parte, el 50% es de Aragón. Y, de momento, no han estado actualizadas y estamos sufriendo un quebranto mensual en nuestros cuentas", ha reprochado.

Además, fuentes del Ministerio han confirmado a la conclusión de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el el Gobierno está dispuesto a debatir y establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades autónomas, teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una.